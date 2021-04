Manitou : URD 2020 au format PDF (reproduction de la version officielle de l'URD au format ESEF)

L'année 2020 sera certainement une année marquée à tout jamais par la pandémie qui s'est abattue sur le monde entier.

Nous pensions qu'après une année 2019 record, 2020 serait en léger recul. Mais tout s'est arrêté dès le mois de mars en raison du confinement. Seules les unités de production basées aux États-Unis ont pu continuer à travailler avec des cadences plus faibles. Nous avons réussi également à maintenir actif notre service pièces de rechange, avec une équipe réduite, mais dans des conditions de travail sécurisées.

Je dois saluer ici ces équipes qui ont travaillé sans relâche, et ceux et celles qui ont également préparé la reprise en mettant en place les protocoles et organisations nécessaires à la protection de nos salariés.

Le premier semestre accusait alors une baisse de chiffre d'affaires très forte comparé à l'année précédente. Nous prenions alors la décision sans tarder d'arrêter ou de geler des projets d'investissement et de réduire drastiquement les frais généraux de la société, permettant de terminer ainsi le premier semestre avec un résultat net positif à 13,5 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires de - 35 % comparé au chiffre de 2019.

Mais c'était sans compter sur nos capacités de rebond. Nos équipes ont continué à avancer sur la mise en place de notre ERP, particulièrement dans notre filiale de production italienne et des filiales commerciales. Nous avons également décidé la réorganisation complète de nos activités de fabrication aux États-Unis afin de travailler de façon plus rationnelle sur nos gammes. Cela a entraîné la fermeture du site de Waco au Texas et la réorganisation des fabrications sur les autres sites américains et européens.

La structure extérieure de notre nouvelle usine de Candé, destinée à la fabrication des nacelles, est désormais terminée. Les installations intérieures seront quant à elles opérationnelles dès l'été 2021. Les projets en Inde ont aussi avancé. En un mot, la crise sanitaire n'a pas tout bloqué, nous nous sommes préparés à un éventuel redémarrage, et la fin d'année nous a donné raison.

Après un premier semestre plus que morose, les prises de commandes ont atteint un niveau particulièrement élevé sur le 4 ͤtrimestre 2020 grâce au travail incessant de nos concessionnaires et de nos commerciaux, et les loueurs qui étaient attentistes sont également revenus aux achats fin 2020.

Notre exercice se termine donc en retrait comparé à 2019, mais il reste néanmoins correct compte tenu des conditions de travail observées durant cet exercice 2020.