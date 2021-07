Manitou : “On the way up”, l'événement dédié à la démarche RSE de Manitou Group

"On the way up", l'événement dédié à la démarche RSE de Manitou Group

/Ancenis, 2 juillet 2021

Manitou Group organise le mercredi 7 juillet de 13h00 à 14h00 la première édition de "On the way up". Cet événement à distance, suivi par des internautes du monde entier, est animé par Michel Denis (Directeur général), Hervé Rochet (Secrétaire général) et Aude Brézac (Directrice RSE). Cette animation a pour objectif de présenter la stratégie RSE du groupe Manitou.

Conçu en étroite collaboration avec plusieurs parties prenantes (fournisseurs, clients, collaborateurs), "On the way up" permet de mieux comprendre le chemin parcouru par le groupe depuis des années en matière de RSE et les engagements environnementaux et sociétaux transformants que le groupe a pris dans le cadre de sa nouvelle stratégie New Horizons 2025.



