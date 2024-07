Le fabricant indien de médicaments Mankind Pharma a déclaré jeudi en fin de journée qu'il allait acquérir Bharat Serums and Vaccines Ltd dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 136,30 milliards de roupies (1,63 milliard de dollars), dette comprise.

L'opération permettra à Mankind, le fabricant des préservatifs Manforce et l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques indiennes, d'accéder aux produits de Bharat Serums destinés à la santé des femmes et aux traitements de fertilité.

"Nous pensons que le segment de la santé féminine et de la fertilité offre des opportunités considérables et une forte visibilité de croissance à l'échelle mondiale", a déclaré Rajeev Juneja, directeur général de Mankind Pharma, dans un communiqué.

Au cours de l'exercice clos en mars, Bharat Serums a enregistré un chiffre d'affaires de 17,23 milliards de roupies, soit une hausse de 20 % par rapport à l'exercice précédent.

Mankind rachètera la société basée à Navi Mumbai à la société américaine de capital-investissement Advent International, qui avait acquis une participation majoritaire dans la société biopharmaceutique en 2019.

Mankind, dont le siège est à Delhi, prévoit de financer l'acquisition par le biais de comptes de régularisation internes et d'une combinaison de dettes et de capitaux propres.

L'acquisition devrait être finalisée dans les trois ou quatre prochains mois, après quoi Bharat Serums deviendra une unité détenue à 100 % par Mankind.

Moelis & Company a agi en tant que conseiller financier de Mankind dans l'opération, tandis que Jefferies et J.P. Morgan ont conseillé Advent et Bharat Serums. (1 $ = 83,7200 roupies indiennes) (Reportage de Kanjyik Ghosh et Mariam Sunny à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)