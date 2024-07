Mankind Pharma Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. L'entreprise est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une gamme variée de formulations pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques aigus et chroniques, ainsi que de plusieurs produits de santé grand public. L'entreprise offre des solutions de santé exceptionnelles pour un large éventail de besoins de santé avec un portefeuille diversifié qui comprend des anti-infectieux, des thérapies cardiovasculaires, gastro-intestinales, antidiabétiques, neuro/système nerveux central (CNS), des vitamines, des minéraux et des nutriments, ainsi que des thérapies respiratoires. Son portefeuille de marques comprend notamment Nurokind, Telmikind, Manforce (Rx), Gudcef, Moxikind, Amlokind, Glimestar, Asthakind, Codistar, Candiforce, Mahacef, Dydroboon, Cefakind, Zenflox, Monticope, Dynaglipt. Les filiales de la société comprennent Lifestar Pharma Private Limited, Magnet Labs Private Limited, Broadway Hospitality Services Private Limited, Jaspack Industries Private Limited, et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques