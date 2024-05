Mankind Pharma Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. L'entreprise est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une gamme variée de formulations pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques aigus et chroniques, ainsi que de plusieurs produits de santé grand public. Elle dispose d'un portefeuille de formulations dans plusieurs domaines thérapeutiques, tels que les anti-infectieux, le cardiovasculaire, le gastro-intestinal, les vitamines/minéraux/nutriments, le respiratoire, l'antidiabétique, la dermatologie, la gynécologie et la douleur/analgésie, entre autres. Ses autres domaines thérapeutiques comprennent l'urologie, l'ophtalmologie, les antiparasitaires, les stomatologiques, les antinéoplasiques/immunomodulateurs, les hépatoprotecteurs, les antipaludéens, les médicaments liés au sang, les hormones, les antiviraux, les stimulants/rajeunisseurs sexuels, les antituberculeux, les médicaments parentéraux et les vaccins. Son portefeuille de marques comprend Nurokind, Telmikind, Manforce (Rx), Gudcef, Moxikind, Amlokind, Glimestar, Asthakind, Codistar, Candiforce, Mahacef, Dydroboon, Cefakind, Zenflox, Monticope, Dynaglipt, et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques