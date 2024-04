Mannai ouvre sa première salle d'exposition BYD à Doha, au Qatar

Le 04 avril 2024 à 20:32 Partager

Mannai a annoncé que l'inauguration de la nouvelle salle d'exposition BYD à Doha, au Qatar, marque une étape importante dans le secteur automobile du pays. Mannai a renforcé son engagement en faveur de la technologie automobile en s'associant à BYD Auto. L'événement a permis de présenter les cinq modèles de BYD BYD HAN, BYD ATTO3, BYD SEAL, BYD SONG Plus DM-i et BYD Qin Plus DM-i (véhicules tout électriques et hybrides rechargeables), démontrant ainsi l'engagement de Mannai à offrir au Qatar une technologie automobile de pointe. BYD est une force redoutable dans le monde de l'automobile, ayant conclu l'année 2023 avec des ventes de plus de 3 millions de véhicules et figurant pour la première fois dans le Top 10 des ventes mondiales de voitures. La présence de la marque dans plus de 70 pays sur six continents souligne son attrait mondial et la demande croissante de véhicules électriques dans le monde entier. La décision de Mannais de s'associer à BYD reflète son approche perspicace des partenariats avec des marques qui privilégient la qualité, la fiabilité et l'innovation technologique. En reconnaissant l'évolution rapide des besoins du Qatar et de ses citoyens et résidents, Mannai est prête à introduire les prouesses technologiques de BYD et son engagement à faire progresser la technologie des VE sur le marché qatari. Avec BYD, Mannai propose un nom qui a connu un succès exceptionnel dans sa capacité à faire progresser l'industrie des véhicules électriques, en rendant les nouveaux véhicules électriques courants et en transformant le "rêve vert" en une réalité tangible pour des millions de clients dans le monde entier. Les batteries sont un élément essentiel des véhicules électriques. La batterie Blade de BYD, réputée pour sa sécurité, sa durabilité et ses performances révolutionnaires, témoigne de la volonté de l'entreprise de repousser les limites de la technologie des VE. Associée aux compétences exceptionnelles de BYD dans le domaine de la technologie des groupes motopropulseurs électriques, elle contribue à offrir des performances optimales et une expérience de conduite améliorée. Pour ajouter au quotient de qualité, BYD possède la totalité de la chaîne d'approvisionnement verticale, ce qui permet une intégration transparente et un contrôle total de la fabrication. BYD est également la première et la seule entreprise au monde à proposer des solutions complètes pour les véhicules à énergie nouvelle.

pour le marché des véhicules à énergie nouvelle.