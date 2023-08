MannKind Corporation est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits et de dispositifs thérapeutiques destinés à répondre à de graves besoins médicaux non satisfaits pour les personnes atteintes de maladies endocriniennes et de maladies pulmonaires orphelines. Les technologies de la société, les formulations de poudre sèche Technosphere et les dispositifs d'inhalation Dreamboat proposent une administration pratique de médicaments dans les poumons profonds où ils peuvent exercer un effet local ou entrer dans la circulation systémique. Les produits de la société sont Afrezza (insuline humaine) en poudre pour inhalation et le dispositif portable d'administration d'insuline V-Go. Afrezza (insuline humaine) en poudre pour inhalation est une insuline inhalée indiquée pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les adultes atteints de diabète. Afrezza consiste en une formulation de poudre sèche d'insuline humaine délivrée par un petit inhalateur portable. Le dispositif portable d'administration d'insuline V-Go permet une perfusion sous-cutanée continue d'insuline chez les adultes qui en ont besoin.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale