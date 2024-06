MannKind Corporation a annoncé des résultats positifs à 17 semaines de l'étude INHALE-3, un essai clinique américain de phase 4 évaluant Afrezza® (plus l'insuline basale) par rapport au traitement habituel (défini comme des injections quotidiennes multiples (IQM), un système automatisé d'administration d'insuline (SAI) ou une pompe sans automatisation) en utilisant une dose de conversion initiale plus élevée de l'insuline injectable au moment des repas à l'insuline par inhalation. L'étude, qui a été présentée par l'équipe de recherche INHALE-3 lors des 84e sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) à Orlando, a atteint son critère d'efficacité principal, à savoir une variation non inférieure de l'HbA1c entre le début de l'étude et la semaine 17, par rapport au groupe recevant les soins habituels.

Les principales conclusions de la sous-analyse sont les suivantes : Un plus grand nombre de sujets utilisant l'insuline inhalée ont atteint les objectifs glycémiques : 30 % des sujets du groupe de l'insuline inhalée ont atteint < 7 % (HbA1c) à 17 semaines, comparativement à 17 % des sujets du groupe de soins habituels ; 21 % des sujets du groupe de l'insuline inhalée, comparativement à 0 % des sujets du groupe de soins habituels, ont atteint l'objectif de < 7 % (HbA1c) si le taux de départ était > 7 % ; 24 % des sujets du groupe Afrezza et 13 % des sujets du groupe de soins habituels ont atteint un TIR supérieur à 70 %, sans augmentation de l'hypoglycémie dans le groupe de l'insuline inhalée.

Aucune différence dans l'hypoglycémie mesurée par CGM entre les groupes ; l'étude aide à établir un rapport basal-bolus titré d'environ 70/30 entre l'insuline inhalée et l'insuline basale par rapport à 50/50 pour les soins habituels. Bien que plus de personnes aient atteint l'objectif glycémique de l'A1c (moins de 7 %) avec Afrezza, l'état de certains sujets s'est détérioré lorsqu'ils sont passés des soins habituels à l'insuline inhalée, potentiellement en raison de doses manquantes d'insuline inhalée pendant la journée et/ou d'un sous-dosage au coucher ; Plus de 50 % des sujets à la fin de l'étude ont exprimé leur intérêt à continuer d'utiliser Afrezza. L'étude INHALE-3 est un essai contrôlé randomisé de 17 semaines avec une prolongation de 13 semaines, mené dans 19 sites américains.

L'étude, à laquelle ont participé 141 patients (123 randomisés), a assigné des participants de plus de 18 ans atteints de DT1 et utilisant l'injection intraveineuse, un système automatisé d'administration d'insuline ou une pompe non automatisée, afin qu'ils poursuivent leurs soins habituels ou qu'ils adoptent un régime d'insuline comprenant une injection basale quotidienne et Afrezza pour les bolus (à l'heure des repas et des corrections). Les deux groupes ont utilisé la surveillance continue du glucose pour évaluer le contrôle de la glycémie. Les taux d'A1c ont été obtenus au début de l'étude, à la 17e et à la 30e semaine.

Les résultats complets de l'étude INHALE-3 après 30 semaines seront présentés lors de conférences ultérieures.