Manorama Industries Limited est une société basée en Inde qui fabrique des graisses et des beurres spéciaux à partir de graines et de noix d'origine arboricole et végétale. La société produit et fournit des graisses et des beurres spéciaux à partir de graines et de noix exotiques, telles que les amandes de mangue, les graines de sal et les noix de karité, entre autres, aux segments de l'alimentation haut de gamme, du chocolat et de la confiserie, ainsi qu'aux conglomérats cosmétiques. La société exporte ses produits dans divers pays du monde et s'approvisionne en noix et en graines dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Les applications alimentaires de la société comprennent les produits de boulangerie, les aliments à base de plantes, les chocolats et les confiseries, les produits techniques, les produits culinaires et salés, et la nutrition animale. Les applications de soins personnels de la société comprennent le beurre cosmétique biologique/conventionnel, l'huile cosmétique biologique et la glycérine biologique. La société fournit également des solutions personnalisées.

Secteur Transformation des aliments