Manorama Industries Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des graisses et des beurres spécialisés ainsi que des produits exotiques. La société fabrique, transforme et exporte des matières grasses spécialisées, telles que le beurre de karité, le beurre de sel, la graisse de karité, la graisse de sel, l'huile de karité, l'huile de sel, la stéarine de karité, la stéarine de sel, le beurre de mangue, la graisse de mangue, l'huile de mangue, la stéarine de mangue, le beurre de kokum, l'huile de kokum, les tourteaux déshuilés, la graisse de mowrah et plusieurs produits sur mesure à valeur ajoutée qui constituent les ingrédients d'équivalents de beurre de cacao. Elle fabrique, transforme et exporte du beurre exotique extrait de graines de karité, de graines de sal, de noyaux de mangue, de graines de mowrah, de graines de kokum et de graines de chiuri, destiné à être utilisé dans les cosmétiques en tant que graisse de spécialité, dans les industries du chocolat et de la confiserie. Ses produits sont utilisés dans diverses industries alimentaires, telles que la biscuiterie, la transformation alimentaire et la vente au détail, les aliments à base de plantes, les produits techniques et la nutrition animale. Ses produits sont également utilisés dans diverses industries de soins personnels.

Secteur Transformation des aliments