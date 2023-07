ManpowerGroup Inc. propose des solutions en matière de main-d'œuvre. Les solutions et services de main-d'œuvre de l'entreprise comprennent le recrutement et l'évaluation, l'amélioration des compétences, la requalification, la formation et le développement, la gestion de carrière, l'externalisation et le conseil en main-d'œuvre. Le portefeuille de services de recrutement de la société comprend le recrutement permanent, temporaire et contractuel de professionnels, ainsi que des postes administratifs, industriels et de technologies de l'information (TI). La société propose des services et des ressources informatiques sous sa marque Experis. La marque Talent Solutions est spécialisée dans la mise en œuvre de stratégies de main-d'œuvre personnalisées et de nouvelles solutions, ainsi que dans la création de valeur ajoutée pour répondre aux besoins complexes de ses clients en matière de main-d'œuvre à l'échelle mondiale. Talent Solutions combine des offres globales d'externalisation des processus de recrutement (RPO), TAPFIN - Managed Service Provider (MSP) et la gestion des droits pour fournir des capacités axées sur les données qui aident les organisations dans leur transformation de la main-d'œuvre.