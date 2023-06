Manufacture De Panneaux Bois Du Sud : MPBS - information post AGO du 17/06/2023

INFORMATIONS POST AGO 17 JUIN 2023

MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD

« MPBS »

SA au capital de 20 668 860 Dinars

Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX

Matricule Fiscal : 11599 F / A / M / 000

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 17 Juin 2023 ; la société MPBS publie ce qui suit :

Les résolutions adoptées,

Le bilan après affectation du résultat comptable,

L'état d'évolution des capitaux propres.

1/Les résolutions adoptées par l'assemblée Générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2022 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2022 4 346 884, 535 Dinars Résultats reportés antérieurs 6 331 278, 240 Dinars Sous total 10 678 162,775 Dinars Réserve spéciale de réinvestissement (581 800,000 Dinars) Résultats reportés 10 096 362,775 Dinars

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 220 millimes par action correspondant à la somme globale de 2 273 574,600 Dinars à prélever sur les résultats reportés.

La mise en payement des dividendes est fixée pour la date du 13 juillet 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la désignation de Mr Ahmed BEN MESSAOUED, titulaire de la CIN n° 01048610 par l'assemblée élective datée du 22 mai 2023 en qualité d'administrateur représentant les actionnaires Minoritaires au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SEPTIEME RESOLUTION

En exécution des dispositions la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr Khaled SELLAMI et Mr Mohamed REGAYEG en qualité d'administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Messieurs les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2023-2024 et 2025 :

Mr. Sofiène Sellami ;

Mme Dorra Chaabouni Sellami;

-Mme Fatma Gargouri ép Khemakhem ;