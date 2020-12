Aidez les gens à vivre mieux : Manuvie offre le pouvoir de poser des gestes de bonté à son équipe mondiale

1 décembre 2020

TORONTO - Manuvie donne à chacun de ses 35 000 employés partout dans le monde l'équivalent de 50 $ CA en monnaie locale pour « donner au suivant » et accomplir des actes de générosité dans sa collectivité pendant la période des Fêtes.



« L'année 2020 a été difficile pour de nombreuses personnes, familles et collectivités du monde entier. Elle nous a mis au défi de prioriser la santé et la sécurité et d'adopter de nouvelles façons de communiquer et de nous entraider, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. Si nous pouvons tous faire preuve de bienveillance et de gentillesse, même s'il s'agit d'un petit geste, nous contribuerons à créer un monde meilleur. »



Au lieu de couronner l'année avec des célébrations et des remises de cadeaux, Manuvie encourage ses employés partout dans le monde à offrir des présents ou à faire des dons à des gens ou à des organismes de leur collectivité. Ceux qui souhaitent apporter leur soutien ensemble peuvent également mettre leur contribution en commun avec celle d'autres collègues. Les employés seront invités à faire part de leur histoire de soutien sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #GestedebontéManuvie. Toutes les publications et les histoires seront affichées sur www.manulife.com/actofkindness.



« Nous croyons que notre succès en tant qu'entreprise dépend du succès des collectivités que nous servons, a souligné M. Gori. Et nous sommes reconnaissants d'être dans une position qui nous permet de donner un coup de main aux personnes dans le besoin. En encourageant notre équipe mondiale à faire preuve d'humanité et à poser un geste de solidarité, nous espérons aider des gens des quatre coins du monde à vivre mieux. »



Manuvie et John Hancock ont pris diverses mesures cette année pour épauler des collectivités à l'échelle de la planète. Face à la pandémie, Manuvie a fait des dons de près de 5 millions de dollars en vue de répondre à plusieurs besoins criants, notamment : assurer la sécurité alimentaire des plus vulnérables, soutenir le bien-être du personnel de la santé, offrir du soutien en santé mentale au moyen de programmes numériques, procurer un répit financier aux clients et faciliter les dons jumelés et les programmes de bénévolat virtuels.