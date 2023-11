La Société Financière Manuvie est une société internationale de services financiers basée au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie dans ses bureaux d'Asie, du Canada et d'Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle offre des conseils financiers, de l'assurance et des solutions de gestion de patrimoine et d'actifs aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes de retraite du monde entier. Ses secteurs d'activité sont l'Asie, le Canada, Global WAM et Corporate and Other. Le segment Asie fournit des produits d'assurance et des produits de constitution de patrimoine basés sur l'assurance. Le segment Canada propose des produits d'assurance, des produits de constitution de patrimoine basés sur l'assurance et des services bancaires, ainsi qu'une activité de rentes variables en vigueur. Le segment Global WAM fournit des conseils et des solutions d'investissement à ses clients particuliers, retraités et institutionnels. Il fournit des produits d'assurance-vie, des produits de constitution de patrimoine fondés sur l'assurance et dispose d'une activité d'assurance soins de longue durée en vigueur.

Secteur Assurance vie et santé