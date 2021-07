Manulife Financial : Gestion de placements Manuvie annonce des mises à jour concernant des offres de placements

27 juillet 2021

TORONTO - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant ses offres de placement.

Les mises à jour sont les suivantes :

Changements apportés à l'équipe Actions de valeur canadiennes

Changements apportés aux noms de certains fonds

Ajout d'un sous-conseiller à certains fonds

Rajustement des cotes de risque de certains fonds

Changements apportés aux FSR et aux commissions des cabinets offrant des comptes sans conseils

À partir du 3 août 2021, l'équipe Actions de valeur canadiennes aura pour nom équipe Gestion des actions essentielles de Gestion de placements Manuvie. Cette équipe gère de nombreuses stratégies pour le compte de particuliers et de clients institutionnels du secteur public. Au cours des 24 dernières années à tout le moins, elle s'est développée, passant essentiellement de la gestion de portefeuilles d'actions canadiennes et de portefeuilles équilibrés à celle d'une plus vaste gamme de portefeuilles couvrant des stratégies mondiales équilibrées, des stratégies américaines équilibrées et d'actions et des stratégies d'actions ciblées. Le nouveau nom reflète mieux l'évolution de l'équipe depuis sa création en 1996.

« Il s'agit d'une équipe hautement performante qui a mis en place un processus de placement solide, évolutif et reproductible pour générer un rendement à long terme », a déclaré Steve Medina, chef des placements, Actions mondiales. « Elle continuera de gérer les portefeuilles des clients en leur offrant un service hors pair, conformément aux lignes directrices et aux objectifs de placement convenus. »

Alan Wicks, directeur général principal, gestionnaire de portefeuille principal et fondateur de l'équipe Gestion des actions essentielles, continuera de diriger cette équipe et de superviser la gestion de ses stratégies, ainsi que les efforts en matière de recherche, tout en abandonnant ses fonctions de gestion de portefeuille le 2 janvier 2022. Chaque stratégie étant déjà entre les mains de plusieurs gestionnaires de portefeuille, dont un gestionnaire principal, ce changement s'inscrit dans l'évolution naturelle de l'équipe.

« Je suis immensément fier de l'équipe qui a été constituée au fil des ans, du rendement que nous avons produit et des relations que nous avons établies avec les clients », a déclaré Alan Wicks, directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal, Gestion de placements Manuvie. « Je suis emballé à l'idée de la prochaine série de défis et de victoires que nous connaîtrons à mesure que nous progressons ensemble. »

Dans le cadre des mises à jour, Gestion de placements Manuvie annonce que les deux produits de fonds commun de placement suivants de l'équipe verront leur nom changer à la fermeture des bureaux le 3 août 2021 ou vers cette date.



Nom du Fonds actuel Nouveau nom du Fonds Fonds équilibré d'appréciation Manuvie Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie

Le fonds et la catégorie destinés aux particuliers demeureront dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres et leur processus de placement restera inchangé.

À la fermeture des bureaux, le 3 août 2021 ou vers cette date, la personne suivante se joindra aux équipes de gestionnaires de portefeuille du Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie et du Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie. Elle sera responsable des décisions de placement quotidiennes de ces fonds conjointement avec les gestionnaires de portefeuille déjà en place.



Murray Collis, chef adjoint des placements, Titres à revenu fixe, Asie (hors Japon)

Par suite de ce changement, Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. deviendra un sous-conseiller des deux fonds touchés.

Dans le cadre de son processus annuel de renouvellement de prospectus, Gestion de placements Manuvie annonce également un certain nombre de changements aux cotes de risque de sa plateforme de fonds communs de placement. Ces changements entreront en vigueur à la fermeture des bureaux le 3 août 2021 ou vers cette date.



Hausse de la cote de risque :

Fonds Cote actuelle Nouvelle cote Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie Modérée Modérée à élevée Catégorie d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie Modérée Modérée à élevée

Abaissement de la cote de risque :

Fonds Cote actuelle Nouvelle cote Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie Faible à modérée Faible Portefeuille Modéré Manuvie Faible à modérée Faible

Les changements de cotes de risque sont fondés sur un examen annuel selon la méthodologie prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et ne résultent d'aucune modification des objectifs de placement, des stratégies ou de la gestion de ces fonds.

À la suite de la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d'interdire les FSR, Gestion de placements Manuvie annonce son intention de mettre fin aux ventes assorties d'une option de frais de souscription reportés, y compris l'option Frais modérés, au plus tard le 31 mai 2022. De plus, Gestion de placements Manuvie cessera le paiement de toute commission de suivi aux cabinets offrant des comptes sans conseils, conformément aux restrictions imposées par les ACVM sur ce type de paiement.



Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de la gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto, et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 mars 2021, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 764,1 milliards de dollars canadiens (607,6 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com.

Cheryl Holmes

Manuvie

416 557-0945

cheryl_holmes@manulife.com