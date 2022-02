Manulife Financial : Gestion de placements Manuvie annonce une réduction des frais de gestion pour sept fonds communs de placement

28 février 2022

Toronto - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion pour sept de ses fonds communs de placement, à compter du 1er mars 2022 ou autour de cette date.

Réduction des frais de gestion des fonds communs de placement

Nom du fonds Série Frais de gestion actuels (%) Nouveaux frais de gestion (%) Fonds équilibré mondial Manuvie Séries Conseil et T 1,91 1,81 Séries F et FT 0,82 0,72 Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie Séries Conseil et T 2,00 1,86 Séries F et FT 0,90 0,76 Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie Séries Conseil et T 2,00 1,86 Séries F et FT 0,90 0,76 Portefeuille Sécuritaire Manuvie Séries Conseil et T 1,56 1,44 Séries F et FT 0,81 0,69 Portefeuille Modéré Manuvie Séries Conseil et T 1,80 1,70 Séries F et FT 0,80 0,70 Portefeuille Équilibré Manuvie Séries Conseil et T 1,89 1,77 Séries F et FT 0,89 0,77 Portefeuille Croissance Manuvie Séries Conseil et T 1,94 1,84 Séries F et FT 0,94 0,84

Gestion de placements Manuvie s'engage à revoir continuellement sa gamme de produits afin de s'assurer qu'elle évolue pour répondre aux besoins des investisseurs et des conseillers. La réduction des frais de gestion devrait avoir des répercussions correspondantes sur le ratio des frais de gestion des fonds au fil du temps.

« Nous travaillons sans relâche pour nous assurer que nos fonds sont assortis de frais concurrentiels et génèrent de la valeur pour nos clients. Un récent examen de notre gamme de produits a révélé une occasion d'améliorer l'attrait de nos tarifs pour certains produits, notamment nos portefeuilles de répartitions d'actifs dans les fonds communs de placement et certains fonds équilibrés mondiaux », a déclaré Yanic Chagnon, chef, Produits de placement, Gestion de placements Manuvie, Canada.

La souscription de fonds communs de placement et le recours à un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu au paiement de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion ou d'autres frais. Avant d'effectuer un placement en recourant au service de répartition de l'actif, veuillez lire l'aperçu et le prospectus des fonds communs de placement dans lesquels le placement est prévu. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie, les Catégories de société Manuvie et les Portefeuilles de répartition d'actifs Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

