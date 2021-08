Manulife Financial : Gestion de placements Manuvie fait l'acquisition de terrains forestiers aux États-Unis dans le cadre d'un placement axé sur les répercussions

« Nous sommes bien placés pour chercher à avoir une incidence positive sur le climat et investir dans des actifs de façon à créer des possibilités de séquestration du carbone et d'autres occasions de conservation à partir des forêts au profit de nos clients, a déclaré Tom Sarno, chef mondial, Placements dans le secteur forestier, Gestion de placements Manuvie. Nous croyons que les placements axés sur les répercussions peuvent répondre aux besoins de ceux qui souhaitent compenser les émissions de carbone et qui sont susceptibles d'accorder de l'importance à d'autres mesures environnementales ou sociales positives, au-delà des rendements financiers. »

Cette acquisition est considérée comme un placement axé sur les répercussions, c'est-à-dire que la thèse centrale repose sur l'utilisation de terrains forestiers dans le but premier de stocker du carbone. John Hancock Life Insurance Company et sa société mère, Manuvie, se réservent la possibilité de vendre le carbone ou d'utiliser l'élimination de carbone à titre de « compensations » dans le but de respecter les engagements à atteindre la carboneutralité de la société.

« Nous sommes heureux de pouvoir acquérir un actif important axé sur les répercussions qui nous permet de poursuivre la mise en œuvre du plan d'action climatique que nous avons présenté en mai. Nous nous sommes ainsi engagés à accélérer l'élaboration de stratégies de placement pour les personnes qui s'intéressent aux solutions climatiques naturelles pouvant capter encore plus de carbone par dollar investi, a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable, Manuvie. Nous sommes fiers de souligner que les activités de Manuvie sont carboneutres. Nous occupons en effet une position unique et sommes en mesure de capter plus de carbone que nous en émettons grâce aux importants terrains forestiers et agricoles que nous détenons et exploitons. L'équipe du portefeuille mondial de placements forestiers de Gestion de placements Manuvie a éliminé en moyenne chaque année 1,38 million de tonnes métriques de CO2 grâce à des actifs détenus par le fonds général de Manuvie. Nous sommes convaincus qu'avec cet actif, nous continuerons d'atteindre les objectifs de notre portefeuille en matière de séquestration de carbone et d'impact positif sur le climat. »

« La quantité de carbone qu'une forêt peut stocker est directement proportionnelle au volume de bois qu'on y trouve, a ajouté Brian Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. La technologie avancée de détection et de télémétrie par ondes lumineuses des volumes de bois dans nos forêts nous permet maintenant de mesurer avec une précision accrue la séquestration de carbone par les forêts, ce qui procure aux investisseurs des données encore plus quantifiables en ce qui concerne le stockage de carbone. Nous nous engageons à gérer ces terrains forestiers de façon proactive afin d'atteindre les objectifs de rendement et de développement durable des clients. »

La propriété est constituée d'un bloc de terrains forestiers contigus situé dans le comté de Somerset, dans le Maine, le long de la frontière avec la province de Québec, au Canada. Elle est peuplée d'une combinaison diversifiée d'essences naturellement régénérées d'épinettes, de sapins et de feuillus du nord. Le bloc a été nommé « Blueback » d'après la sous-espèce très recherchée d'omble chevalier indigène des lacs qui s'y situent. Une partie des terrains sera également utilisée comme forêt en exploitation selon des pratiques de gérance durables. De plus, les terrains sont assujettis à une servitude de conservation forestière et offrent des possibilités récréatives uniques compte tenu des lacs et des rivières magnifiques, ainsi que des caractéristiques écologiques de la région.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régimes du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 juin 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 000 milliards de dollars canadiens (834 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

