Manulife Financial : Kevin retrouve son énergie grâce au programme Manuvie Vitalité

Kevin savait qu'il était temps d'apporter un changement. Il ne menait pas une vie aussi active qu'il le voulait et les effets négatifs commençaient à se faire sentir. Il était déterminé à adopter un mode de vie plus sain et plus actif. Alors, lorsque son courtier d'assurance lui a parlé du programme Manuvie Vitalité, il a sauté sur l'occasion.



« Je savais que je devais me remettre en forme. Je me sentais amorphe au travail et à la maison, dit Kevin. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Je parlais à mon courtier et il m'a mentionné ce programme qui vous récompense si vous faites de l'exercice. Que demander de mieux? »



Kevin affirme avoir beaucoup plus d'énergie et être « moins paresseux » depuis son adhésion au programme Manuvie Vitalité. Non seulement il se sent mieux, mais son nouveau mode de vie actif fait le bonheur d'Harley, son bouvier bernois, qui adore courir dans les sentiers avec lui.



« J'ai vite compris tous les avantages du programme Manuvie Vitalité, souligne-t-il. J'obtiens une assurance, un moniteur d'activité physique et un suivi de ma progression. Vous pouvez établir des objectifs de perte de poids ou de diversification de votre alimentation... Chaque semaine, vous devez atteindre un seuil minimum. Quand vous atteignez ces minimums, vous pouvez tourner la roue et gagner. »



Le programme Manuvie Vitalité récompense les participants pour les petits gestes qu'ils posent pour demeurer en santé. C'est simple. Les participants, comme Kevin, établissent leur profil et leurs objectifs, puis commencent à bouger. En faisant des activités ordinaires, comme promener le chien, aller à la salle d'entraînement et suivre des formations en ligne sur la nutrition, ils accumulent des points. Plus ils participent au programme et font de bons choix pour leur santé, plus ils récoltent de points donnant droit à des récompenses.



Après avoir participé au programme Manuvie Vitalité depuis quelques années, Kevin a atteint le niveau Platine, ce qui lui donne encore plus de chances d'obtenir des récompenses et de réaliser des économies. « Pour moi, c'est une réussite [d'atteindre le niveau Platine], et j'y suis arrivé grâce à l'encadrement que le programme m'a fourni au cours des dernières années. »

Découvrez comment le programme Manuvie Vitalité peut vous aider à mener une vie plus saine.