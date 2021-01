Manulife Financial : L'assurance Régime Protection hypothécaire de Manuvie entre dans le monde numérique

18 janvier 2021

Les courtiers en prêt hypothécaire disposent maintenant de plus d'outils pour aider à protéger les familles et les maisons de leurs clients

TORONTO - Un nouveau rapport sur l'assurance crédit hypothécaire commandé par Manuvie1 révèle que même si près d'un Canadien sur deux (45 %) est propriétaire d'une maison et a un prêt hypothécaire, moins de la moitié d'entre eux estiment que leur famille serait préparée sur le plan financier à faire face à des événements imprévus, comme un décès (41 %) ou une invalidité (31 %). Les résultats ont également montré que 54 % des Canadiens qui possèdent une maison et ont un prêt hypothécaire trouveraient utile que leur courtier en prêt hypothécaire leur fasse part des options qui s'offrent à eux pour protéger leur maison et leur famille.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers le numérique en raison de la pandémie de COVID-19, et Manuvie veut aider les courtiers en prêt hypothécaire au Canada à protéger les familles et les maisons de leurs clients et à tirer parti de cet intérêt croissant envers le numérique. Manuvie offre maintenant aux courtiers en prêt hypothécaire un nouvel outil numérique de proposition d'assurance crédit hypothécaire en plus des formulaires papier existants. Le processus en ligne est intégré directement aux systèmes de montage de prêts hypothécaires partenaires. Dans leur système, les courtiers en prêt hypothécaire peuvent accéder aux ressources et envoyer facilement aux clients le lien vers la proposition en ligne afin que ces derniers puissent soumettre leur proposition d'assurance Régime Protection hypothécaire.

« Une famille aux prises avec un changement soudain, comme un décès ou une invalidité, a besoin d'options en matière de versements hypothécaires », affirme Clinton Wong, vice-président, Assurance crédit hypothécaire à Manuvie. « Les courtiers en prêt hypothécaire sont essentiels non seulement pour aider les clients à acheter leur maison de rêve, mais aussi pour les aider à la protéger. Avec le lancement de notre processus de proposition en ligne, nous voulons leur offrir commodité et souplesse afin qu'ils puissent choisir ce qui convient le mieux à leurs activités et à leurs clients. »

L'assurance Régime Protection hypothécaire de Manuvie offre des options d'assurance vie et invalidité. L'assurance vie hypothécaire aide à alléger le fardeau des proches en remboursant le solde du prêt hypothécaire advenant le décès du titulaire du prêt hypothécaire. En ce qui concerne l'assurance invalidité, elle aide à protéger le titulaire de prêt hypothécaire, si un accident ou une maladie grave l'empêche de travailler, en couvrant les versements hypothécaires mensuels pendant une période maximale de 24 mois consécutifs.

Pour en savoir plus sur l'assurance Régime Protection hypothécaire de Manuvie, visitez le site manuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (943 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,2 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Communications avec les médias :

Olivia Jones

Manuvie

438 340-3416

olivia_jones@manulife.com

1 Manuvie, Sondage sur l'assurance crédit hypothécaire, octobre 2020