Manulife Financial : Le marathonien se dépasse grâce à John Hancock Vitality

Dire qu'Ian est actif serait un euphémisme - il a déjà participé à 19 marathons, à 3 ultramarathons de 160 km, à 2 ultramarathons de 80 km et à une course de 50 km, enregistrant des milliers de kilomètres à pied chaque année.





La volonté d'Ian de rester en forme est ce qui a rendu le programme John Hancock Vitality si attrayant pour lui. « Le programme m'a semblé une façon très positive de rester en bonne santé et de maintenir un lien avec mon assurance, dit-il. Quand je pense au programme Vitalité, trois mots me viennent à l'esprit : motivation, information et récompense. J'aime la façon dont les systèmes de points fonctionnent, qu'il y a de l'information et qu'il est facile de voir nos progrès. »





Ian pensait auparavant qu'il pouvait simplement éliminer les calories des aliments mauvais pour la santé qu'il consommait en courant, mais grâce aux ressources éducatives du programme Vitalité, il se concentre maintenant davantage sur le choix d'aliments sains.





« Après avoir consulté les ressources en ligne à l'intention des participants, comme Ressources santé, je me suis rendu compte que je devais surveiller ce que je mange et ma consommation de gras et de sel, dit Ian. Je ne suis pas un amateur de légumes, mais depuis que je participe au programme Vitalité, j'ai augmenté ma consommation en mangeant plus de salades au dîner. Chaque jour, j'apporte des carottes, des raisins secs et une petite orange au travail pour prendre en collation. Bien sûr, j'aime les croustilles comme tout le monde, mais en planifiant, j'évite la machine distributrice. »





Même lorsqu'il est incapable de courir en raison d'une blessure, le programme Vitalité motive Ian à continuer de bouger et de rester actif. « J'ai subi une blessure à la hanche cette année, ce qui a vraiment nui à ma capacité de participer à des compétitions de course, dit-il. Même si je ne peux pas être aussi actif que je le souhaiterais, je continue de marcher et d'atteindre mon objectif de 20 points par jour. »





Découvrez comment le programme John Hancock Vitality permet aux participants d'économiser de l'argent et les récompense pour adopter un mode de vie sain.

