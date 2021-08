Manulife Financial : Les résultats financiers du 2e trimestre 2021 de Manuvie ont été publiés

pour un certain nombre de nos activités et en faisant en sorte qu'il soit plus facile pour nos clients de faire affaire avec nous dans le contexte actuel. Notre NPS1 de +19, qui s'est amélioré de 18 points par rapport au taux de référence de 20172, témoigne de notre succès dans ce domaine », a poursuivi M. Gori. « Bien que la reprise économique soit en cours, elle est inégale à l'échelle des marchés et de nombreux défis doivent encore être relevés. Manuvie est en bonne position pour répondre aux besoins de ses clients tout au long de la reprise, et j'envisage avec optimisme les possibilités extraordinaires qui s'offrent à nous ».

La demande solide des clients combinée à l'humeur favorable du marché au cours du trimestre ont contribué à l'augmentation supérieure à 10 % des souscriptions d'EPA dans l'ensemble des secteurs et à la hausse des apports nets et des actifs gérés et administrés dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde », a affirmé Phil Witherington, chef des finances.

Le contrôle rigoureux des dépenses demeure l'une de nos principales priorités et notre ratio d'efficience s'est fixé à 46,8 % pour le trimestre, en deçà de 50 %, soit une amélioration de 2 points de pourcentage d'un exercice à l'autre. Nous continuerons d'investir dans nos capacités numériques à la fois pour améliorer l'expérience client et pour réaliser notre objectif en matière d'efficience », a conclu M. Witherington.

FAITS SAILLANTS

En Asie, nous avons continué d'investir dans le recrutement et la formation de nos agents et avons annoncé la conclusion d'un partenariat de trois ans avec la LIMRA, une association commerciale mondiale de premier plan pour le secteur des services financiers, dans le but de recruter les agents les meilleurs de leur catégorie en Asie. Le partenariat complémente la Manulife Business Academy créée récemment, qui fournira une plateforme de formation et de perfectionnement à l'échelle de la région pour le nombre grandissant de nos agents. Au Canada, nous avons lancé le programme de récompenses Esprit sain de Manuvie Vitalité pour aider les clients du sous- secteur de l'assurance individuelle à améliorer leur bien être mental et émotionnel. Aux États-Unis, nous avons libéré des fonds propres totalisant 125 millions de dollars américains grâce au programme de garanties de retrait minimum des rentes. L'ensemble des actifs gérés et administrés3 par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde totalisaient plus de 1 billion de dollars, reflétant notre feuille de route d'apports nets positifs et de rendement solide des placements4, ainsi que l'accroissement des actifs gérés pour le compte des autres secteurs de la Société. Par ailleurs, notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a obtenu une licence de gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs lui permettant d'offrir des fonds du marché privé soumis à la réglementation nationale dans nos principaux marchés européens, et nous positionnant de manière à croître et à offrir nos capacités de placement sur le marché privé d'Europe.

Au T2 2021, nous avons aussi continué de réaliser des progrès au chapitre de notre transformation numérique. En Asie, nous avons entamé une nouvelle collaboration numérique avec Rewardz, une solution d'agrégation et de gestion de récompenses, afin d'inciter les clients à faire de l'activité physique dans le cadre de notre programme MOVE. Au Canada, nous sommes devenus la première société canadienne à utiliser l'intelligence artificielle pour la souscription de produits d'assurance prêt hypothécaire. Aux États-Unis, nous avons intégré notre moteur de décision en matière de souscription à celui de iPipeline, un fournisseur de premier plan de solutions numériques sans code ou à faible code fondées sur du contenu pour les secteurs de l'assurance vie et des services financiers, en vue d'accélérer le processus de demande d'assurance. Cette nouvelle approche permettra de réduire considérablement le cycle de souscription de produits d'assurance vie et constitue un outil moins intrusif de