Manulife Financial : Les résultats financiers du 3e trimestre 2020 de Manuvie ont été publiés

Communiqué en $ CA, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 11 novembre 2020 Le présent communiqué sur les résultats de la Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le troisième trimestre de 2020, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020, qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et qui est disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. De l'information additionnelle relative à la Société est disponible sur le site de SEDAR à l'adresse http://www.sedar.comet sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov. Pour le T3 2020, Manuvie affiche un résultat net de 2,1 milliards de dollars, un résultat tiré des activités de base de 1,5 milliard de dollars, des souscriptions d'EPA de 1,4 milliard de dollars et un ratio du TSAV solide de 155 % Aujourd'hui, Manuvie a annoncé ses résultats pour le T3 2020. Voici les principaux faits saillants : Résultat net attribué aux actionnaires de 2,1 milliards de dollars au T3 2020, en hausse de 1,3 milliard de dollars par rapport à celui du T3 2019

Résultat tiré des activités de base 1 de 1,5 milliard de dollars au T3 2020, en baisse de 6 % 2 en regard de celui du T3 2019

de 1,5 milliard de dollars au T3 2020, en baisse de 6 % en regard de celui du T3 2019 Ratio du TSAV 3 solide de 155 %

solide de 155 % RCP tiré des activités de base 1 de 11,4 % et RCP de 16,4 % au T3 2020

de 11,4 % et RCP de 16,4 % au T3 2020 VAN 1 de 460 millions de dollars au T3 2020, en baisse de 14 % par rapport à celle du T3 2019

de 460 millions de dollars au T3 2020, en baisse de 14 % par rapport à celle du T3 2019 Souscriptions d'EPA 1 de 1,4 milliard de dollars au T3 2020, en baisse de 2 % par rapport à celles du T3 2019

de 1,4 milliard de dollars au T3 2020, en baisse de 2 % par rapport à celles du T3 2019 Sorties de fonds nettes 1 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 2,2 milliards de dollars au T3 2020, en regard des sorties de fonds nettes de 4,4 milliards de dollars au T3 2019

de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 2,2 milliards de dollars au T3 2020, en regard des sorties de fonds nettes de 4,4 milliards de dollars au T3 2019 L'incidence sur le résultat net de l'examen actuariel annuel correspondait à une charge nette de 198 millions de dollars. Alors que la pandémie de COVID-19 continue de secouer les économies partout dans le monde, l'ensemble de nos produits ont fait l'objet d'une demande robuste. Grâce à la solidité de nos capacités numériques, nous avons pu répondre aux besoins de nos clients en matière d'assurance et de gestion de patrimoine à l'échelle de nos marchés mondiaux. La diversité de nos activités, la solidité de notre gamme de produits et services, et la qualité de nos réseaux de distribution se reflètent dans les souscriptions d'EPA de Manuvie au troisième trimestre, qui n'ont reculé que de 2 % par rapport à celles du trimestre correspondant de 2019, malgré le contexte difficile. En outre, nous avons dégagé un résultat tiré des activités de base de 1,5 milliard de dollars et un résultat net de 2,1 milliards de dollars pour le trimestre, qui témoignent de la résilience de notre entreprise », a affirmé le président et chef de la direction de Manuvie Roy Gori.

Je suis convaincu que Manuvie est en bonne position pour relever les défis posés par le contexte actuel. L'excellence de notre bilan et les niveaux solides de nos fonds propres nous permettent de continuer de mettre de l'avant nos cinq priorités 4 . Nous avons réalisé des progrès importants au chapitre de l'optimisation de notre portefeuille et de l'atteinte de nos objectifs Le résultat tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») et les apports nets sont des mesures non conformes aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 (« rapport de gestion du T3 2020 ») pour plus de précisions. Je suis convaincu que Manuvie est en bonne position pour relever les défis posés par le contexte actuel. L'excellence de notre bilan et les niveaux solides de nos fonds propres nous permettent de continuer de mettre de l'avant nos cinq priorités 4 . Nous avons réalisé des progrès importants au chapitre de l'optimisation de notre portefeuille et de l'atteinte de nos objectifs Le résultat tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») et les apports nets sont des mesures non conformes aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 (« rapport de gestion du T3 2020 ») pour plus de précisions. Les taux de croissance ou du recul des mesures financières contenus dans le présent communiqué sont présentés selon un taux de change constant. Le taux de change constant ne tient pas compte de l'incidence des fluctuations des taux de change et est une mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion du T3 2020 pour plus de précisions. Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »). Nos cinq priorités stratégiques sont les suivantes : optimiser notre portefeuille, gérer rigoureusement nos coûts, accélérer la croissance, devenir un chef de file dans le monde numérique, axé sur le client et maintenir une équipe très performante. Voir la rubrique « Mise à jour sur les progrès réalisés au chapitre des priorités stratégiques » de notre rapport annuel de 2019 pour plus de précisions. 11 novembre 2020 - Communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre 1 en matière de réduction des dépenses, tout en accélérant la croissance de nos activités à potentiel élevé, notamment celles des secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. Les efforts que nous avons déployés pour améliorer nos capacités numériques au cours des dernières années nous ont permis de réagir rapidement dans le contexte actuel et d'être en excellente position pour servir nos clients dans un monde ancré dans le numérique », a poursuivi M. Gori. Phil Witherington, chef des finances, a dit : « Nous affichons un ratio du TSAV solide de 155 % et nous continuons de disposer d'une souplesse financière considérable. Nous avons libéré des fonds propres additionnels de plus de 450 millions de dollars au cours du trimestre en concluant un contrat de réassurance aux États-Unis, de sorte que, depuis 2018, nous avons pu libérer des fonds propres de nos activités traditionnelles grâce aux activités d'optimisation du portefeuille totalisant 5,8 milliards de dollars. » La rigueur au chapitre des dépenses continue d'être une priorité stratégique et nous avons réduit les frais généraux liés aux activités de base 1 de 5 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Par ailleurs, la marge sur le BAIIA tiré des activités de base 1 de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a dépassé 30 % au cours du trimestre, ce qui témoigne de notre envergure et de notre engagement à gérer rigoureusement nos dépenses », a conclu M. Witherington. FAITS SAILLANTS Nous avons continué de réaliser des progrès au chapitre de la mise en œuvre de l'initiative d'optimisation de notre portefeuille en concluant une entente, avec Global Atlantic Financial Group, de réassurance des passifs des contrats traditionnels d'assurance vie détenus par des banques aux États-Unis de John Hancock d'environ 3,4 milliards de dollars. John Hancock continue d'administrer les contrats. La transaction a été conclue le 30 septembre 2020, a permis de libérer des fonds propres de 465 millions de dollars et a généré un profit de 262 millions de dollars qui a été exclu du résultat tiré des activités de base au T3 2020. Au T3 2020, nous avons continué d'élargir le réseau de distribution de nos produits pour répondre aux besoins de santé financière et de mieux-être de nos clients. En Asie, nous avons fait souscrire notre premier contrat au Myanmar, un marché très féru de technologies numériques dont le taux de pénétration de l'assurance est l'un des plus bas en Asie. Au Vietnam, nous avons conclu un partenariat avec Cong Dong Bau, un groupe comptant plus de 5 millions de membres qui améliore l'accès aux solutions et conseils financiers pour les femmes enceintes et les nouvelles mères. Au Canada, nous avons lancé un nouveau produit d'assurance voyage qui couvre les frais médicaux d'urgence et les frais d'interruption de voyage liés à la pandémie de COVID-19 et aux conditions connexes. En outre, nous avons amélioré notre gamme de produits du sous-secteur Assurance collective grâce au lancement de la Stratégie conçue pour la santé, une stratégie proactive qui utilise les plus récentes données scientifiques et technologiques et l'analytique prédictive pour offrir à chaque participant un parcours individuel en matière de santé. Aux États-Unis, nous avons continué de réaliser des progrès à l'égard de notre objectif de transformer l'expérience de nos clients qui détiennent des contrats d'assurance vie. Nous avons annoncé la conclusion d'une collaboration stratégique avec Amazon, dans le cadre de laquelle les capteurs du bandeau Halo sont ajoutés aux appareils pris en charge par le programme Vitality de John Hancock. Dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons continué d'obtenir des notes supérieures dans le rapport d'évaluation annuelle selon les Principes pour l'investissement responsable (« PRI ») parrainés par l'Organisation des Nations Unies pour l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans nos pratiques de placement visant un vaste éventail de catégories d'actifs2. En outre, Gestion de placements Manuvie a également été reconnue dans le cadre du PRI Leaders' Group 2020, une initiative d'une durée de 10 ans qui honore les signataires employant des pratiques avant-gardistes en matière d'investissement responsable. Cette année, 36 signataires, dont Gestion de placements Manuvie, ont été récompensés pour leur excellence en matière d'investissement responsable dans l'ensemble de leur organisation et de leurs portefeuilles. Enfin, au Canada, nous avons accéléré notre transformation numérique dans le sous-secteur des activités de gestion de patrimoine pour les particuliers en lançant plusieurs outils et en automatisant plusieurs opérations en ligne, pour faciliter la gestion de comptes et l'accès aux formulaires et aux relevés des clients par les conseillers. Les frais généraux liés aux activités de base et la marge sur le BAIIA tiré des activités de base sont des mesures non conformes aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion du T3 2020 pour plus de précisions. Note de A+ attribuée pour la composante stratégie et gouvernance, la composante inclusion dans le portefeuille d'actions cotées et la composante inclusion dans le portefeuille de titres à revenu fixe (obligations souveraines, obligations supranationales et obligations d'agences). 11 novembre 2020 - Communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre 2 FAITS SAILLANTS FINANCIERS Résultats trimestriels Cumul de l'exercice (en millions de dollars, sauf indication contraire) T3 2020 T3 2019 2020 2019 Rentabilité : 2 068 $ 4 091 $ Résultat net attribué aux actionnaires 723 $ 4 374 $ Résultat tiré des activités de base1 1 453 $ 1 527 $ 4 042 $ 4 527 $ Résultat dilué par action ordinaire ($) 1,04 $ 0,35 $ 2,04 $ 2,16 $ Résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire ($)1 0,73 $ 0,76 $ 2,01 $ 2,24 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs 16,4 % 10,8 % d'actions ordinaires (« RCP ») 5,9 % 12,8 % RCP tiré des activités de base1 11,4 % 13,0 % 10,6 % 13,3 % Ratio d'efficience1 51,2 % 51,4 % 52,9 % 51,2 % Rendement : 365 $ 430 $ 1 019 $ 1 205 $ VAN en Asie VAN au Canada 67 $ 51 $ 190 $ 178 $ VAN aux États-Unis 28 $ 45 $ 104 $ 141 $ Total de la VAN1 460 $ 526 $ 1 313 $ 1 524 $ Souscriptions d'EPA en Asie 1 005 $ 1 052 $ 2 873 $ 3 303 $ Souscriptions d'EPA au Canada 289 $ 235 $ 903 $ 786 $ Souscriptions d'EPA aux États-Unis 136 $ 156 $ 431 $ 453 $ Total des souscriptions d'EPA1 1 430 $ 1 443 $ 4 207 $ 4 542 $ Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (2,2) $ 6,1 $ (en milliards de dollars)1 (4,4) $ (5,8) $ Apports bruts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 27,5 $ 98,7 $ (en milliards de dollars)1 28,0 $ 81,3 $ Actifs gérés et administrés des activités de Gestion de patrimoine et 715,4 $ 715,4 $ d'actifs, Monde (en milliards de dollars)1 659,2 $ 659,2 $ Solidité financière : 155 % 146 % 155 % 146 % Ratio du TSAV de Manufacturers Ratio d'endettement 26,7 % 26,1 % 26,7 % 26,1 % Valeur comptable par action ordinaire ($) 25,49 $ 23,51 $ 25,49 $ 23,51 $ Valeur comptable par action ordinaire, compte non tenu du cumul des 21,13 $ 21,13 $ autres éléments du résultat global ($) 19,60 $ 19,60 $ 1 Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion du T3 2020 pour plus de précisions. RENTABILITÉ Résultat net attribué aux actionnaires de 2,1 milliards de dollars au T3 2020, en hausse de 1,3 milliard de dollars par rapport à celui du T3 2019 L'augmentation découle de profits au titre des résultats techniques liés aux placements, en comparaison de pertes au trimestre correspondant de l'exercice précédent, de profits découlant de l'incidence directe des marchés des actions, des taux d'intérêt et des obligations au titre des garanties de rente variable (en comparaison de pertes au trimestre correspondant de l'exercice précédent, lesquelles comprennent une charge de 0,5 milliard de dollars liée à la mise à jour des hypothèses relatives au taux de réinvestissement ultime publiées par le Conseil des normes actuarielles du Canada) et de l'incidence d'une transaction de réassurance visant à améliorer la productivité du capital de nos activités traditionnelles, le tout contrebalancé en partie par une charge de 198 millions de dollars découlant de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles. Les résultats techniques liés aux placements du T3 2020 tiennent compte de l'incidence favorable des activités de réinvestissement des titres à revenu fixe et des rendements plus élevés que prévu (y compris les variations de la juste valeur) sur nos actifs alternatifs à long terme, attribuables essentiellement aux profits de réévaluation à la juste valeur des actions de sociétés fermées. 11 novembre 2020 - Communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre 3 Résultat tiré des activités de base de 1,5 milliard de dollars au T3 2020, en baisse de 6 % en regard de celui du T3 2019 La diminution du résultat tiré des activités de base au T3 2020 par rapport à celui du T3 2019 reflète l'absence de profits sur les placements liés aux activités de base1 au cours du trimestre (contre des profits au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent), le recul des revenus de placement dans le secteur Services généraux et autres, les résultats techniques défavorables de nos activités d'assurance au Canada et la baisse des volumes d'affaires nouvelles par suite de la pandémie de COVID-19. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par l'incidence de l'augmentation des contrats en vigueur, la composition favorable des produits à Hong Kong et dans les autres régions d'Asie2, et la hausse des actifs gérés et administrés moyens dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. EXAMEN ANNUEL DES MÉTHODES ET HYPOTHÈSES ACTUARIELLES Nous avons achevé l'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles, qui a donné lieu à l'imputation d'une charge nette de 198 millions de dollars au résultat net attribué aux actionnaires, laquelle est comparable à l'estimation présentée antérieurement. Les hypothèses ayant fait l'objet d'un examen cette année comprenaient les hypothèses relatives la déchéance des produits d'assurance vie au Canada et au Japon, certaines hypothèses de mortalité et de morbidité dans tous les secteurs d'assurance, un examen complet des hypothèses relatives à nos contrats de rente variable au Canada, ainsi que certaines améliorations à la méthodologie. RENDEMENT DE L'ENTREPRISE Valeur des affaires nouvelles (« VAN ») de 460 millions de dollars au T3 2020, en baisse de 14 % par rapport à celle du T3 2019 En Asie, la VAN a reculé de 16 % par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour s'établir à 365 millions de dollars, en raison principalement d'une baisse des souscriptions d'EPA et d'un recul des taux d'intérêt à Hong Kong. Au Canada, la VAN a augmenté de 31 % par rapport à celle du T3 2019, pour se fixer à 67 millions de dollars, du fait surtout de la hausse des volumes de souscriptions de produits d'assurance collective pour groupes de grande taille. Aux États-Unis, la VAN, qui s'est établie à 28 millions de dollars, a reculé de 38 % en regard de celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, surtout en raison de la baisse des souscriptions de produits d'assurance vie universelle International attribuable à la pandémie de COVID-19. Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») de 1,4 milliard de dollars au T3 2020, en baisse de 2 % en regard de celles du T3 2019 En Asie, les souscriptions d'EPA ont diminué de 6 % en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, étant donné que la croissance au Japon et dans les autres régions d'Asie a été plus que contrebalancée par le recul des souscriptions à Hong Kong. Les souscriptions d'EPA à Hong Kong ont diminué de 26 % du fait de l'incidence défavorable de la pandémie de COVID-19, d'une baisse des souscriptions par des visiteurs en Chine continentale ainsi que des souscriptions solides au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent des régimes d'assurance maladie volontaires et des produits de rente différée admissible. L'augmentation de 9 % des souscriptions d'EPA au Japon découle des progrès que nous avons réalisés dans le marché des produits d'assurance vie détenus par des entreprises après le lancement d'un produit amélioré au T3 2019, contrebalancés en partie par l'incidence défavorable de la pandémie de COVID-19. Dans les autres régions d'Asie, les souscriptions d'EPA ont progressé de 3 %, ce qui s'explique par la hausse des souscriptions dans les agences, contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions de produits de bancassurance du fait de la réduction des activités dans les succursales bancaires et des fermetures temporaires dans les banques. Au Canada, l'augmentation de 23 % des souscriptions d'EPA est principalement attribuable à la hausse des souscriptions de produits d'assurance collective pour groupes de grande taille, contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions de produits d'assurance individuelle en raison de l'incidence défavorable de la pandémie de COVID-19. Aux États-Unis, la diminution de 14 % des souscriptions d'EPA en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent découlait en grande partie des répercussions néfastes de la pandémie de COVID-19. En outre, la diminution des souscriptions de produits d'assurance vie universelle International, de produits d'assurance vie universelle nationaux et de produits d'assurance vie universelle à capital variable a été contrebalancée en partie par la hausse des souscriptions de produits d'assurance vie universelle indexée nationaux et d'assurance vie temporaire. Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 pour plus de précisions. Les autres régions d'Asie excluent le Japon et Hong Kong. 11 novembre 2020 - Communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre 4 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

