Manulife Financial : Les résultats financiers du 4e trimestre 2020 de Manuvie ont été publiés

Pour 2020, Manuvie affiche un résultat net de 5,9 milliards de dollars, un résultat tiré des activités de base de 5,5 milliards de dollars, des souscriptions d'EPA de 5,6 milliards de dollars et des entrées de fonds nettes solides de 8,9 milliards de dollars de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

Manuvie a annoncé aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2020 et le quatrième trimestre de 2020 (« T4 2020 »). Voici les principaux faits saillants :

 Résultat net attribué aux actionnaires de 5,9 milliards de dollars en 2020, une hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à celui de 2019, et de 1,8 milliard de dollars au T4 2020, soit 0,6 milliard de dollars de plus qu'au quatrième trimestre de 2019 (« T4 2019 »)

 Résultat tiré des activités de base1 de 5,5 milliards de dollars en 2020, une baisse de 0,5 milliard de dollars par rapport à celui de 2019, et de 1,5 milliard de dollars au T4 2020, un niveau comparable à celui du T4 2019

 Ratio du TSAV2 solide de 149 %

 RCP tiré des activités de base1 de 10,9 % en 2020 et de 11,6 % au T4 2020, et RCP de 11,6 % en 2020 et de 14,1 % au T4 2020

 VAN1 de 1,8 milliard de dollars en 2020, en baisse de 13 %3 en comparaison de celle de 2019, et de 489 millions de dollars au T4 2020, soit 7 % de moins qu'au T4 2019

 Souscriptions d'EPA1 de 5,6 milliards de dollars en 2020, en baisse de 8 % en regard de celles de 2019, et de 1,4 milliard de dollars au T4 2020, soit 5 % de moins qu'au T4 2019

 Entrées de fonds nettes1 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 8,9 milliards de dollars en 2020, en comparaison de sorties de fonds nettes de 0,9 milliard de dollars en 2019, et entrées de fonds nettes de 2,8 milliards de dollars au T4 2020, en regard d'entrées de fonds nettes de 4,9 milliards de dollars au T4 2019

 Au 31 décembre 2020, réduction cumulative de 1,0 milliard de dollars des frais généraux annuels avant impôts, de sorte que nous avons atteint notre objectif à moyen terme deux ans plus tôt que prévu

« L'année 2020 a été, à bien des égards, terriblement difficile. Tant de gens ont été aux prises avec la maladie ou ont perdu des êtres chers, ou ont dû s'isoler, ce qui a compromis leur santé physique et mentale et suscité des préoccupations à l'égard de leur bien-être financier. Nous tenons à remercier tous les travailleurs de première ligne à l'échelle mondiale pour les efforts incroyables qu'ils ont déployés en cette période sans précédent », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie.

« Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier tous mes collègues, ainsi que nos agents et nos partenaires d'affaires pour tout ce qu'ils ont fait pour rendre les décisions de nos clients plus simples et les aider à vivre mieux au cours de la dernière année. L'année qui s'amorce comporte également son lot de difficultés, c'est pourquoi je leur suis extrêmement reconnaissant de la passion dont ils font preuve pour répondre aux besoins en évolution de nos clients, et de leur persévérance à relever avec brio les défis personnels et professionnels que cela implique tout en travaillant à distance », a poursuivi M. Gori.

« Tout en composant avec les difficultés causées par la pandémie, nous avons enregistré des résultats très solides en 2020, qui témoignent de la solidité et de la diversité de l'ensemble de nos activités, de la robustesse de nos capacités numériques et de la résilience formidable de notre équipe. Le résultat tiré des activités de base a augmenté par rapport à celui de l'exercice précédent dans trois de nos quatre secteurs d'exploitation, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a enregistré des entrées de fonds nettes de 8,9 milliards de dollars, et les souscriptions d'EPA n'ont reculé que de 8 % par rapport à celles de 2019 », a ajouté M. Gori.

« Nous avons continué de réaliser des progrès au chapitre de nos priorités stratégiques1 en 2020, y compris le déploiement de capital pour étendre notre réseau de distribution en Asie. L'effectif de nos agences d'assurance, lesquelles comptent actuellement plus de 115 000 agents, a augmenté de 21 %. De plus, nous avons prorogé notre partenariat exclusif avec Bank Danamon en Indonésie et annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat exclusif avec VietinBank, l'une des plus grandes banques du Vietnam », a fait remarquer M. Gori.

Phil Witherington, chef des finances, a dit : « Nous avons continué de réaliser des progrès considérables sur le plan de la réduction des dépenses en 2020. Les frais généraux liés aux activités de base2 ont reculé de 3 % par rapport à ceux de l'exercice précédent, et nous avons à l'heure actuelle réduit durablement nos dépenses de un milliard de dollars, de sorte que nous avons atteint notre objectif pour 2022 deux ans plus tôt que prévu. En outre, nous sommes en voie de ramener le ratio d'efficience cible sous la barre des 50 % d'ici 20223, malgré les difficultés liées à la pandémie mondiale. »

« Nous affichons un ratio du TSAV solide de 149 % et nous continuons de disposer d'une souplesse financière considérable. Compte tenu du contexte d'exploitation difficile et de notre situation de fonds propres solide, le RCP tiré des activités de base s'est fixé à 10,9 % en 2020. Bien qu'il soit inférieur à notre objectif à moyen terme de plus de 13 %, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un bon résultat compte tenu des circonstances », a ajouté M. Witherington.

« Les événements de l'année qui vient de s'écouler ont renforcé la valeur des programmes d'assurance, de bien-être, de retraite et de gestion de patrimoine, et des produits et services que nous offrons, a poursuivi

M. Gori. Je suis convaincu que nous aurons la possibilité formidable cette année d'aider les gens à vivre mieux, et à être plus heureux et en meilleure santé. »

FAITS SAILLANTS DE 2020

L'optimisation du portefeuille a progressé en 2020, grâce à diverses initiatives. Nous avons conclu une entente visant la réassurance des produits d'assurance vie traditionnels détenus par des banques aux États-Unis, notre programme de garanties de retrait minimum des rentes a connu un succès soutenu, et nous avons comptabilisé les incidences de la vente des actifs alternatifs à long terme attribuable à la réassurance de contrats de rente immédiate individuelle et de rente immédiate collective. Dans l'ensemble, les initiatives d'optimisation du portefeuille ont généré d'autres avantages de 780 millions de dollars sur le plan des fonds propres.

Nous avons réalisé des investissements stratégiques considérables dans notre infrastructure technologique au cours des dernières années. Lorsque la pandémie de COVID-19 s'est répandue à l'échelle mondiale, nous avons tiré parti de ces investissements pour offrir des services de qualité à nos clients actuels et à ceux qui souhaitent

souscrire nos produits; 97 %1 de notre gamme de produits en Asie et au Canada, 90 %2 de celle de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et 80 %1 de celle du secteur États-Unis sont accessibles à nos clients grâce à des solutions virtuelles3. En outre, ces investissements ont permis une transition en douceur pour nos employés qui ont pris des mesures pour travailler à distance, 95 % d'entre eux ayant dû le faire pendant de longues périodes en raison de la pandémie.

En Asie, nous avons accru le nombre de nos agents d'assurance de 21 % pour le faire passer à plus de 115 000, annoncé la mise en place d'un partenariat de bancassurance exclusif avec VietinBank4 et prolongé de façon anticipée notre entente de bancassurance avec PT Bank Danamon Indonesia jusqu'en 2036. En outre, au T4 2020, nous avons reçu de la commission de réglementation des services bancaires et de l'assurance de la Chine l'autorisation de commencer le travail de préparation en vue d'établir une nouvelle succursale dans la province de Shaanxi. Au Canada, nous avons ajouté à notre gamme de produits du sous-secteur Assurance collective la Stratégie conçue pour la santé, une stratégie proactive qui utilise les plus récentes données scientifiques et technologiques et l'analytique prédictive pour offrir à chaque participant un parcours individuel en matière de santé. Aux États-Unis, notre stratégie « Vitality for All » a continué de porter ses fruits grâce aux deux versions de Vitality, soit Vitality GO et Vitality PLUS, et avons offert les avantages de ce programme à tous les clients d'assurance. Nous avons également annoncé la conclusion d'une collaboration stratégique avec Amazon, dans le cadre de laquelle le bracelet Halo est ajouté aux appareils pris en charge par le programme Vitality de John Hancock. Dans notre secteur Gestion du patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons fait l'acquisition d'une participation minoritaire dans Albamen Capital Partners, un gestionnaire de capital-investissement dans le secteur des infrastructures qui se concentre sur l'énergie renouvelable, les centres de données et les éléments d'infrastructure à forte intensité électrique, en Chine continentale et nous avons achevé la constitution d'une coentreprise qui regroupe nos activités de gestion d'actifs pour les clients institutionnels et les particuliers et Mahindra Finance, en Inde.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Résultats trimestrielsRésultats de l'exercice

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 2020 T4 2019 2020 2019 Rentabilité : Résultat net attribué aux actionnaires 1 780 $ 1 228 $ 5 871 $ 5 602 $ Résultat tiré des activités de base1 1 474 $ 1 477 $ 5 516 $ 6 004 $ Résultat dilué par action ordinaire ($) 0,89 $ 0,61 $ 2,93 $ 2,77 $ Résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire ($)1 0,74 $ 0,73 $ 2,75 $ 2,97 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (« RCP ») 14,1 % 10,3 % 11,6 % 12,2 % RCP tiré des activités de base1 11,6 % 12,5 % 10,9 % 13,1 % Ratio d'efficience1 52,7 % 54,2 % 52,9 % 52,0 % Rendement : Valeur des affaires nouvelles en Asie 368 $ 390 $ 1 387 $ 1 595 $ Valeur des affaires nouvelles au Canada 65 $ 59 $ 255 $ 237 $ Valeur des affaires nouvelles aux États-Unis 56 $ 77 $ 160 $ 218 $ Total de la VAN1 489 $ 526 $ 1 802 $ 2 050 $ Souscriptions d'EPA en Asie 996 $ 975 $ 3 869 $ 4 278 $ Souscriptions d'EPA au Canada 245 $ 271 $ 1 148 $ 1 057 $ Souscriptions d'EPA aux États-Unis 178 $ 249 $ 609 $ 702 $ Total des souscriptions d'EPA1 1 419 $ 1 495 $ 5 626 $ 6 037 $ Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)1 2,8 $ 4,9 $ 8,9 $ (0,9) $ Apports bruts de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)1 31,5 $ 32,9 $ 130,2 $ 114,2 $ Actifs gérés et administrés des activités de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)1 753,6 $ 681,4 $ 753,6 $ 681,4 $ Solidité financière : Ratio du TSAV de Manufacturers 149 % 140 % 149 % 140 % Ratio d'endettement 26,6 % 25,1 % 26,6 % 25,1 % Valeur comptable par action ordinaire ($) 25,00 $ 23,25 $ 25,00 $ 23,25 $ Valeur comptable par action ordinaire, compte non tenu du cumul des autres éléments du résultat global ($) 21,74 $ 19,94 $ 21,74 $ 19,94 $

RENTABILITÉ

Résultat net attribué aux actionnaires de 5,9 milliards de dollars en 2020, une hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à celui de 2019, et de 1,8 milliard de dollars au T4 2020, soit 0,6 milliard de dollars de plus qu'au T4 2019

L'augmentation de 0,3 milliard de dollars du résultat net attribué aux actionnaires s'explique principalement par les profits découlant de l'incidence directe des taux d'intérêt en 2020, y compris les profits découlant de la vente d'obligations disponibles à la vente détenues dans le secteur Services généraux et autres (en comparaison de pertes en 2019, y compris une charge de 0,5 milliard de dollars liée à la mise à jour des hypothèses relatives au taux de réinvestissement ultime publiées par le Conseil des normes actuarielles du Canada), contrebalancés en partie par les pertes au titre des résultats techniques liés aux placements (en comparaison de profits en 2019, y compris des profits de 400 millions de dollars sur les placements liés aux activités de base1) et des pertes imputables à l'incidence directe des marchés des actions et des obligations au titre des garanties de rente variable (en comparaison de profits en 2019).

L'augmentation de 0,6 milliard de dollars du résultat net attribué aux actionnaires du T4 2020 par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent s'explique principalement par la hausse des profits sur les

1 Mesure non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Rendement et mesures non conformes aux PCGR » ci-après et dans notre rapport de gestion de 2020 pour plus de précisions.