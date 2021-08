Manulife Financial : Manuvie lance l'initiative de bien-être « Vendredis ravitaillement » et annonce l'ajout de cinq journées personnelles en 2022

31 août 2021



Toronto - Manuvie annonce le lancement des « Vendredis ravitaillement », une nouvelle initiative visant à soutenir le bien-être de son équipe mondiale. À compter du 10 septembre et jusqu'à la fin de l'année, Manuvie consacrera le deuxième vendredi de chaque mois au plein d'énergie. La matinée sera réservée à l'apprentissage collectif et sera suivie d'un après-midi de congé pour que les employés puissent refaire le plein d'énergie afin de favoriser la santé physique et mentale.

De plus, Manuvie donnera encore une fois à ses 37 000 employés 5 journées personnelles additionnelles à utiliser en 2022 afin de souligner tout le travail qu'ils ont accompli pour rendre les décisions plus simples et aider les gens à vivre mieux.

« Notre équipe fait preuve d'une endurance incroyable alors que nous continuons de faire face à la pandémie mondiale et de soutenir nos clients, nos collectivités et nos collègues », affirme Roy Gori, chef de la direction de Manuvie. « Nous savons que de nombreux facteurs différents contribuent à notre bien-être physique et mental, et c'est pourquoi nous continuerons d'adopter une approche globale visant à stimuler notre créativité par l'apprentissage et à renforcer notre résilience par le repos. »

Tout au long de la pandémie, Manuvie a été guidée par son engagement à soutenir le bien-être de son équipe mondiale et à promouvoir un plus grand sentiment d'appartenance, de mobilisation et d'inclusion. Plus tôt cette année, Manuvie a lancé le programme « Elevate », un programme d'activités et de célébrations favorisant un mode de vie sain, et a également souligné la deuxième Journée de remerciement pour tous ses employés à l'échelle mondiale.

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 juin 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Cheryl Holmes

Manuvie

416 557-0945

cheryl_holmes@manulife.com