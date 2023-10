4 octobre 2023



Toronto - Manuvie a conclu un partenariat d'un million de dollars avec Kiva pour aider cette plateforme mondiale de microprêts à financement participatif à soutenir des entrepreneurs à l'échelle mondiale et à prendre de l'expansion en Asie du Sud-Est.

Manuvie versera 500 000 dollars pour aider Kiva à renforcer ses capacités et à joindre un plus grand nombre d'emprunteurs aux Philippines, au Vietnam, au Cambodge et en Indonésie. Le reste des fonds servira à financer directement des prêts, notamment par la création d'un fonds de contrepartie « Manulife Match Fund », qui permettra de doubler des contributions individuelles versées par l'intermédiaire de la plateforme Kiva pour aider les emprunteurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement.

Cette initiative a pour effet de faire avancer le Programme axé sur les effets de Manuvie, dont l'un des piliers est de favoriser des occasions économiques inclusives à l'échelle mondiale. Manuvie partage la conviction de Kiva qui s'articule ainsi : au cœur de chaque problème mondial se trouvent des personnes qui tentent de construire un avenir meilleur, et la solution aux défis les plus pressants du monde réside dans l'investissement fait pour les relever. Compte tenu de cela et de notre présence croissante en Asie, le partenariat avec Kiva prend tout son sens.

Selon Tom Crohan, chef mondial, Investissement communautaire, Manuvie, « le pouvoir d'un impact collectif c'est de permettre à des personnes du monde entier de réunir des ressources pour soutenir des entrepreneurs d'autres régions du monde ».

Aidons des personnes à vivre mieux

Roeurm est une agricultrice cambodgienne qui a de grands rêves. Cette femme de 59 ans, épouse et mère de deux enfants, veut faire croître son entreprise et réparer sa maison. Pour atteindre ses objectifs, elle doit immédiatement acheter plus de semences et d'engrais pour garder sa ferme en activité.

Pour se financer, elle s'est tournée vers le prêteur local Chamroeun Microfinance afin qu'il lui accorde un prêt de 1 450 $ US. Chamroeun, à son tour, a fait appel à son partenaire Kiva, qui permet à des personnes du monde entier de prêter une somme aussi petite que 25 $ US à des emprunteurs précis - comme Roeurm - qu'elles choisissent personnellement sur la plateforme de Kiva.

Kiva qui s'est donné comme mission d'accorder des microprêts à financement participatif, et non des dons, donne aux entrepreneurs la possibilité de rembourser leur dette lorsqu'ils ont atteint leurs objectifs. Et l'argent remboursé peut alors être prêté à quelqu'un d'autre, ce qui amplifie son impact. La plupart des plus de deux millions de prêteurs de Kiva ont versé moins de 100 $, mais ces prêts ont eu un effet triple.

Kiva offre aussi des crédits qui peuvent être accordés à d'autres intervenants afin qu'ils puissent offrir des prêts. « Cela nous donne une excellente occasion de mener des campagnes de sensibilisation auprès de clients et d'agents, et d'inviter d'autres membres de notre réseau à se joindre à nous pour susciter un impact dans leur collectivité ou ailleurs », a ajouté Tom Crohan.

Les lacunes des systèmes financiers ont empêché plus de 1,4 milliard de personnes dans le monde de se bâtir un avenir meilleur, pour elles-mêmes et pour leur famille. Nous croyons qu'aider à libérer le potentiel freiné par cette iniquité contribuera à faire progresser notre objectif de bâtir une meilleure entreprise pour améliorer le monde.