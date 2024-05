Sustainalytics, un fournisseur indépendant de recherches, de notes et de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) analytiques aux investisseurs institutionnels et aux sociétés, a émis une opinion de seconde partie sur la concordance entre le Cadre de référence et les Principes applicables aux obligations vertes de 2017. Sustainalytics a fourni une assurance modérée quant à la gestion des produits et à la compatibilité des catégories admissibles sélectionnées à la lumière du Cadre de référence.

Disclaimer

Manulife Financial Corporation published this content on 15 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2024 15:03:41 UTC.