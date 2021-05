Manulife Financial : Les résultats financiers du 1er trimestre 2021 de Manuvie ont été publiés

placements liés aux activités de base1 au cours du trimestre (contre des profits sur les placements liés aux activités de base de néant au trimestre correspondant de l'exercice précédent). Cette augmentation s'explique en outre par les résultats techniques nets favorables, la hausse des actifs gérés et administrés moyens1 du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et la croissance des contrats en vigueur dans l'ensemble des secteurs d'exploitation.

RENDEMENT DES ACTIVITÉS

Valeur des affaires nouvelles (« VAN ») de 599 millions de dollars au T1 2021, une augmentation de 32 % par rapport à celle du T1 2020

En Asie, la VAN a augmenté de 39 %, pour s'établir à 477 millions de dollars, ce qui s'explique par la hausse des volumes de souscriptions et les mesures de gestion des produits prises à Hong Kong de même que par l'accroissement des volumes de souscriptions et la composition favorable des produits dans les autres régions d'Asie2, contrebalancés en partie par la baisse des volumes de souscriptions et la composition défavorable des produits au Japon imputables à la préférence pour les produits d'assurance vie détenus par les entreprises à marge plus faible. Au Canada, la VAN de 78 millions de dollars a été conforme à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, étant donné que la composition plus favorable des produits a été contrebalancée par l'incidence de la baisse des souscriptions d'EPA dans le sous-secteur de l'assurance individuelle. Aux États-Unis, la VAN de 44 millions de dollars a augmenté de 30 %, du fait essentiellement de l'accroissement des volumes de souscriptions et de la composition plus favorable des produits.

Souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA ») de 1,8 milliard de dollars au T1 2021, une hausse de 14 % par rapport à celles du T1 2020

En Asie, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 22 % du fait de la croissance à Hong Kong et dans les autres régions d'Asie, contrebalancée en partie par la baisse des souscriptions au Japon. À Hong Kong, les souscriptions d'EPA ont enregistré une hausse de 10 %, du fait de la croissance solide dans notre réseau bancaire. Dans les autres régions d'Asie, les souscriptions d'EPA ont progressé de 35 %, du fait de la hausse des souscriptions à Singapour, en Chine continentale, au Vietnam et en Indonésie et tenaient compte de la croissance supérieure à 10 % dans les canaux de bancassurance et les agences. Au Japon, les souscriptions d'EPA ont reculé de 2 % par suite de l'incidence défavorable de la pandémie de COVID-19, contrebalancée en partie par les souscriptions de produits d'assurance vie détenus par des entreprises. Au Canada, les souscriptions d'EPA ont reculé de 6 %, du fait surtout de la non-récurrence de souscriptions dans les marchés des groupes à affinité au T1 2020, contrebalancée en partie par la hausse des souscriptions de produits de fonds distincts à moindre risque. Aux États-Unis, la progression de 13 % des souscriptions d'EPA s'explique par nos produits nationaux d'assurance vie universelle indexée et le produit d'épargne international lancé récemment. Les souscriptions de produits assortis de la caractéristique Vitality PLUS de John Hancock au

T1 2021 ont augmenté de 20 % en comparaison de celles du T1 2020, cette caractéristique continuant d'être un facteur de différenciation clé.

Entrées de fonds nettes de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 1,4 milliard de dollars au T1 2021, en regard d'entrées de fonds nettes de 3,2 milliards de dollars au T1 2020

Les sorties de fonds nettes se sont établies à 7,4 milliards de dollars en Asie au T1 2021, contre des entrées de fonds nettes de 0,6 milliard de dollars au T1 2020, reflétant le rachat d'un mandat de 9,4 milliards de dollars dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels, compensé en partie par la hausse des apports bruts3 dans l'ensemble des secteurs d'activité. Les entrées de fonds nettes au Canada se sont chiffrées à 4,5 milliards de dollars au T1 2021, contre des entrées de fonds nettes de 2,8 milliards de dollars au T1 2020, ce qui s'explique surtout par la hausse des entrées de fonds nettes à l'échelle de la gamme de