Manulife Financial : Manuvie déclare des dividendes sur actions privilégiées T1 2021

5 mai, 2021

TORONTO - Le conseil d'administration de Manuvie a annoncé aujourd'hui des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées à dividende non cumulatif énumérées ci-dessous. Ces dividendes seront versés au plus tôt le 19 juin 2021 aux actionnaires inscrits en date du 18 mai 2021 à la clôture des marchés.

• Actions de catégorie A, série 2 - 0,29063 $ par action

• Actions de catégorie A, série 3 - 0,28125 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 3 - 0,136125 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 4 - 0,093450 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 5 - 0,243188 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 7 - 0,2695 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 9 - 0,271938 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 11 - 0,295688 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 13 - 0,275875 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 15 - 0,236625 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 17 - 0,2375 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 19 - 0,229688 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 21 - 0,35 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 23 - 0,303125 $ par action

• Actions de catégorie 1, série 25 - 0,29375 $ par action



La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial de services financiers de premier plan, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. La Société fournit des conseils financiers et de l'assurance et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 mars 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

