Manulife Financial : Manuvie fait l'annonce des administrateurs élus

6 mai 2021

TORONTO - La Société Financière Manuvie (Manuvie) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat indiqué dans la circulaire d'information du 10 mars 2021 a été élu à titre d'administrateur lors de l'assemblée annuelle qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui à Toronto. Voici les résultats détaillés du vote :

NOM DU CANDIDAT VOTES

FAVORABLES % ABSTENTIONS % Nicole S. Arnaboldi 1 100 429 897 99,67 % 3 697 327 0,33 % Guy L.T. Bainbridge 1 101 297 762 99,74 % 2 829 462 0,26 % Joseph P. Caron 1 092 786 744 98,97 % 11 340 480 1,03 % John M. Cassaday 1 073 409 945 97,22 % 30 717 249 2,78 % Susan F. Dabarno 1 102 324 387 99,84 % 1 802 837 0,16 % Julie E. Dickson 1 100 399 263 99,66 % 3 727 961 0,34 % Sheila S. Fraser 1 082 147 785 98,01 % 21 979 439 1,99 % Roy Gori 1 098 893 161 99,53 % 5 234 063 0,47 % Tsun-yan Hsieh 1 096 048 026 99,27 % 8 079 198 0,73 % Donald R. Lindsay 1 077 746 950 97,61 % 26 380 274 2,39 % John R. V. Palmer 1 094 589 410 99,14 % 9 537 814 0,86 % C. James Prieur 1 099 459 397 99,58 % 4 667 827 0,42 % Andrea S. Rosen 1 089 755 852 98,70 % 14 371 372 1,30 % Leagh E. Turner 1 097 974 220 99,44 % 6 153 004 0,56 %



Les résultats définitifs des votes à l'égard des questions soumises à l'assemblée annuelle figureront sous peu dans notre site Web et seront déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières.

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial de services financiers de premier plan, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. La Société fournit des conseils financiers et de l'assurance et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 mars 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

