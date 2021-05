Manulife Financial : Manuvie fait un don de 250 000 $ pour soutenir les initiatives de soutien liées à la COVID-19 en Asie

4 mai 2021

TORONTO - La pandémie de COVID-19 connaît actuellement une recrudescence et a des effets dévastateurs dans certaines régions d'Asie. Face à ces répercussions accablantes, Manuvie fait un don de 250 000 $ CA à Project HOPE. Cette contribution servira à fournir des fournitures essentielles aux établissements de soins de santé, notamment de l'oxygène, des lits pour les unités de soins intensifs, des trousses d'EPI et d'autres fournitures médicales essentielles en Inde et dans les régions d'Asie qui sont les plus touchées par la pandémie.

En plus de ce don, Manuvie met en œuvre son programme de dons jumelés pour permettre à son équipe mondiale de soutenir ces collectivités d'Asie.

« La pandémie a des répercussions dévastatrices sur les collectivités, les clients et les collègues dans de nombreuses régions d'Asie, en particulier en Inde, en Indonésie, au Cambodge, en Malaisie et aux Philippines », a déclaré Karen Leggett, chef du marketing, Monde de Manuvie. « Les établissements de soins de santé étant soumis à des pressions extraordinaires, Manuvie est fière d'aider Project HOPE à fournir des fournitures qui sauvent des vies aux établissements de soins de santé pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. »

« Project HOPE est grandement reconnaissante du soutien de Manuvie », a déclaré Cinira Baldi, vice-présidente, chef du développement et chef des communications, Project HOPE. « Il est très important que toutes les régions du monde unissent leurs efforts pour apporter leur aide dans ce moment crucial. Tant que la COVID-19 ne sera pas contenue dans tous les pays, la menace continuera de planer sur nous tous à l'échelle mondiale. »

Au cours de la dernière année, Manuvie a versé près de 5 millions de dollars à la collectivité en vue de répondre à plusieurs besoins criants causés par la COVID-19, notamment en assurant la sécurité alimentaire des plus vulnérables, en soutenant le bien-être du personnel de la santé, en offrant du soutien en santé mentale au moyen de programmes numériques et en offrant des programmes de dons jumelés et des programmes de bénévolat virtuels à ses employés.

