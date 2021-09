Septembre est le mois de la sensibilisation à l'assurance vie : comment le programme Manuvie Vitalité a aidé un client à améliorer sa santé

16 septembre 2021



Waterloo, ON - Alors que de nombreuses personnes ont eu de la difficulté à garder le cap sur leur santé et leur forme physique pendant la pandémie, Cory George a quant à lui vu son désir de bouger grandir davantage chaque jour. Le 1er janvier 2020, il s'est lancé le défi de courir 5 km tous les jours, sans exception, aussi longtemps que possible, et il n'a pas encore arrêté.

Grâce à son dévouement, Cory a gagné plus de 18 000 points VitalitéMDjusqu'à maintenant cette année, ce qui fait de lui la personne ayant accumulé le plus de points au Canada en 2021. « Honnêtement, Manuvie Vitalité a été un facteur de motivation énorme pour moi », a déclaré Cory lors d'un récent appel de chez lui à Waterloo, en Ontario.

Septembre est le mois de la sensibilisation à l'assurance vie, ce qui rend l'exploit de Cory encore plus pertinent. L'assurance comportementale Manuvie Vitalité aide les clients à prendre des décisions plus facilement et à vivre mieux en leur offrant une protection financière tout en les récompensant lorsqu'ils font des choix positifs qui favorisent leur santé, comme faire de l'activité physique et manger sainement.

Grâce à l'application mobile Manuvie Vitalité, les clients peuvent facilement consigner leurs activités saines, puis accumuler des points pour obtenir de formidables récompenses, comme des montres Apple Watch, des moniteurs Garmin, des cartes-cadeaux et plus encore.

« En me donnant l'occasion d'accumuler des points lorsque je fais des choix sains et que je suis actif, Manuvie m'aide non seulement à rester en santé physiquement et mentalement pour moi et ma famille, mais aussi à mener un mode de vie sain de façon amusante », a dit Cory.

« De savoir que les points que j'obtiens en consignant mes activités au moyen de l'application peuvent me permettre d'obtenir de formidables récompenses me motive. Et en plus, j'économise sur mes primes d'assurance[1]. Je gagne sur tous les tableaux, et ce serait bête de ne pas en profiter. »

Bien sûr, il y a des jours où Cory n'a pas envie d'attacher ses lacets et de se lancer sur les routes. Mais c'est dans ces moments-là qu'il fait preuve de créativité.

« Il y a quelques années, j'ai fait la transition vers de la course axée sur des objectifs, c'est-à-dire de la course qui s'accompagne de tâches à accomplir et de défis à relever, a-t-il expliqué. Je suis plusieurs ultra-coureurs en ligne qui trouvent des façons amusantes de se dépasser. »

« L'un d'eux a couru dans chaque rue de San Francisco. Alors, j'ai décidé de courir dans toutes les rues de Waterloo. Cela m'a pris quelques mois, mais j'y suis parvenu, et j'ai découvert de nouveaux endroits et des faits très intéressants sur ma ville le long de mes trajets. »

« J'ai aussi décidé de dire bonjour à toutes les personnes que je croise en courant. D'autres jours, je fais mon parcours habituel en sens inverse. Ces défis ajoutent certainement du piquant à chaque sortie. »

Le fait que sa femme et ses enfants l'accompagnent à l'occasion, lui emboîtant ainsi le pas dans sa mise en forme, aide aussi Cory à se concentrer sur ses objectifs.

« Mes enfants me suivaient à bicyclette pendant que je courais; maintenant, ils courent avec moi, a-t-il dit. C'est bien qu'on puisse sortir et avoir du plaisir à courir ensemble. »

Cory ne prévoit pas mettre un frein à sa lancée, qui en est maintenant à 21 mois. En fait, la simple idée de dévier de sa trajectoire ne fait qu'accroître sa détermination.

« Je comprends l'inertie de certaines personnes à l'égard de l'exercice; si c'est une corvée, on n'a pas envie de le faire, a-t-il dit. Il faut trouver quelque chose qu'on aime. La clé pour moi a été de faire en sorte que ce soit amusant, intéressant et stimulant - et Manuvie Vitalité a été là à chaque étape du parcours, me gardant inspiré, sur la bonne voie et surtout, en bonne santé. »

L'admissibilité aux récompenses peut changer au fil du temps et n'est pas garantie pour toute la durée du contrat d'assurance.

Les produits d'assurance sont établis par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. The Vitality Group Inc. offre le programme Manuvie Vitalité conjointement avec La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Le programme Manuvie Vitalité est offert avec certains contrats. Veuillez consulter votre conseiller en services financiers pour en savoir plus et pour déterminer si vous êtes admissible à ce produit. Le nom Vitalité est une marque de commerce de Vitality Group International Inc., que La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Les noms Vitalité, âge Vitalité, points Vitalité, niveau Vitalité, récompenses activité Vitalité, analyse santé Vitalité, carrés Vitalité et bilan Vitalité sont des marques de commerce de Vitality Group International, Inc. que La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Manuvie, le M stylisé et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. Garmin et vívofit sont des marques déposées de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Apple ne participe pas à cette promotion ni n'en est le commanditaire. Apple Watch est une marque de commerce déposée d'Apple Inc.

[1] L'occasion de réaliser des économies ne s'applique qu'aux clients de l'Assurance individuelle.