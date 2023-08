Manulife US Real Estate Investment Trust (le fonds) est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. L'activité principale du Trust est la détention d'investissements. Les principales activités des filiales de la fiducie consistent à détenir et à investir, directement ou indirectement, dans un portefeuille d'immeubles de bureaux productifs de revenus sur les marchés des États-Unis, ainsi que dans des actifs liés à l'immobilier. L'objectif principal du Trust est de fournir aux détenteurs de parts des distributions régulières et stables et de réaliser une croissance à long terme des distributions et de la valeur nette d'inventaire par part, tout en maintenant une structure de capital appropriée. Son portefeuille comprend 12 immeubles de bureaux en pleine propriété en Arizona, Californie, Géorgie, New Jersey, Oregon, Virginie et Washington D.C. Ses immeubles comprennent Figueroa, Michelson, Peachtree, Plaza, Exchange, Penn, Phipps, Centerpointe, Capitol, Park Place et Diablo. Son gestionnaire d'investissement est Manulife US Real Estate Management Pte. Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial