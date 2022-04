Gonesse, le 19 avril 2022

GROUPE MANUTAN

Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2021/2022

Chiffre d’affaires semestriel record de 439,7M€, en progression de +9,6% à change et jours constants

En milliers d’euros CA à fin Mars 2022 CA à fin Mars 2021 T2 2022 T2 2021 T1 2022 T1 2021 Chiffre d'affaires total 439 696 393 371 214 099 181 264 225 596 212 107

Au deuxième trimestre de l’exercice 2021/2022, le Groupe Manutan poursuit sa croissance par rapport au même trimestre de l’exercice précédent avec une hausse de +18,1%, incluant un effet de change de +1,0% et un effet jours de +2,0% (+15,1% à change et jours constants, pas d’effet périmètre). Le chiffre d’affaires s’établit donc à 214,1 millions d’euros contre 181,3 millions d’euros pour le deuxième trimestre de l’exercice précédent. Pour rappel, au deuxième trimestre de l’exercice précédent, l’activité du Groupe avait été impactée par la cyber-attaque dont le Groupe avait été la cible en février 2021.

Au global, au premier semestre 2021/2022, le chiffre d’affaires du Groupe Manutan est en croissance de +11,8% par rapport au premier semestre de l’exercice 2020/2021, incluant un effet de change +1,0% et un effet de jour de +1,1% (+9,6% à change et jours constants, pas d’effet périmètre). Il s’établit ainsi à 439,7 millions d’euros au 31 mars 2022 contre 393,4 millions d’euros au 31 mars 2021.

Du point de vue des zones opérationnelles, le Groupe présente le paysage suivant :

En milliers d'euros S1 2022 S1 2021 T2 2022 T2 2021 T1 2022 T1 2021 Entreprises 357 382 310 347 182 265 150 535 175 118 159 812 Sud 168 194 146 573 85 984 69 473 82 210 77 099 Centre 90 605 77 544 46 285 38 645 44 320 38 899 Ouest 62 958 56 224 32 235 28 062 30 723 28 162 Nord 21 371 18 593 10 680 8 982 10 690 9 611 Est 14 254 11 414 7 080 5 373 7 174 6 041 Collectivités 82 314 83 024 31 835 30 729 50 479 52 295 Sud 82 314 83 024 31 835 30 729 50 479 52 295 TOTAL 439 696 393 371 214 099 181 264 225 596 212 107





A périmètre, change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre Exercice Entreprises 8,1% 17,9% 12,8% Sud 6,5% 21,9% 13,8% Centre 13,8% 16,3% 15,1% Ouest 2,3% 9,4% 5,8% Nord 5,9% 17,7% 11,6% Est 21,0% 22,2% 21,3% Collectivités -3,9% 1,3% -2,5% Sud -3,9% 1,3% -2,5% TOTAL 5,1% 15,1% 9,6%

La croissance du deuxième trimestre est portée par l’ensemble des divisions et des zones opérationnelles du Groupe.

Le Groupe a annoncé la prise de participation majoritaire dans la start-up ZACK, avec pour ambition de mettre l’économie circulaire au cœur de son business model et une volonté renforcée de devenir un acteur clé de l’économie circulaire dans le BtoB. La prise en compte de Zack dans les résultats du Groupe aura lieu lors deuxième semestre de l’exercice 2021/2022.

Pour la suite de l’exercice, le Groupe va continuer à mettre en œuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d’investissements à moyen terme. Enfin, le Groupe reste actif dans la recherche d’opportunités de croissance externe.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures, grâce à un modèle qui allie les forces du digital à une ambition humaine.

Son offre de produits et de services tout en un permet à ses clients -entreprises, collectivités et artisans- de fonctionner au quotidien efficacement et durablement, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 27 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros en 2020/21. Manutan France a obtenu la labellisation Best Workplaces 2022 et 9 autres filiales du Groupe sont certifiées Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

