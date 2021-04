Gonesse, le 15 avril 2021

GROUPE MANUTAN

Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2020/2021

Le Groupe poursuit sa dynamique et affiche une croissance de 5,7% (à change et jour constant) sur le premier semestre

En milliers d’euros CA à fin Mars 2021 CA à fin Mars 2020 T2 2021 T2 2020 T1 2021 T1 2020 Chiffre d'affaires total 393 371 376 241 181 264 179 218 212 107 197 023

Au deuxième trimestre de son exercice 2020/2021, l’activité du Groupe Manutan continue sa croissance par rapport au même trimestre de l’exercice précédent avec une hausse de +1,1%, incluant un effet de change de -0,5% et un effet jours de -1,7% (+3,4% à change et jours constants, pas d’effet périmètre). Le chiffre d’affaires s’établit donc à 181,3 millions d’euros contre 179,2 millions d’euros pour le deuxième trimestre de l’exercice précédent.

La cyber-attaque dont le Groupe a été la cible dimanche 21 février a eu pour effet de ralentir l’activité pendant quelques jours, et a été suivie d’une reprise rapide de l’activité à partir de la première semaine de mars. Les impacts sur l’activité de l’entreprise seront limités.

Sur le premier semestre 2020/2021, l’activité du Groupe Manutan est en croissance de +4.6% par rapport au premier semestre de l’exercice 2019/2020, incluant un effet de change -0.6% et un effet de jour de -0.5% (+5.7% à change et jours constants, pas d’effet périmètre). Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 393,4 millions d’euros au 31 mars 2021 contre 376,2 millions d’euros au 31 mars 2020.

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente le paysage suivant :

En milliers d'euros S1 2021 S1 2020 T2 2021 T2 2020 T1 2021 T1 2020 Entreprises 310 347 301 037 150 535 152 078 159 812 148 959 Sud 146 573 141 193 69 473 69 506 77 099 71 687 Centre 77 544 74 306 38 645 38 693 38 899 35 613 Ouest 56 224 53 917 28 062 27 065 28 162 26 852 Nord 18 593 18 098 8 982 9 104 9 611 8 995 Est 11 414 13 522 5 373 7 710 6 041 5 812 Collectivités 83 024 75 204 30 729 27 140 52 295 48 064 Sud 83 024 75 204 30 729 27 140 52 295 48 064 TOTAL 393 371 376 241 181 264 179 218 212 107 197 023





A périmètre, change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre Exercice Entreprises 7,5% 1,1% 4,3% Sud 6,2% 1,4% 3,9% Centre 8,7% 1,5% 5,0% Ouest 9,8% 8,4% 9,1% Nord 4,9% -1,6% 1,7% Est 8,4% -26,2% -11,2% Collectivités 7,0% 16,0% 11,2% Sud 7,0% 16,0% 11,2% TOTAL 7,4% 3,4% 5,7%

Le modèle économique hybride du groupe Manutan, alliant l’e-commerce B2B, l’approche client omnicanale personnalisée et l’agilité opérationnelle nécessaire au contexte actuel, permet au Groupe de poursuivre sa dynamique de croissance. Elle est portée par l’ensemble des zones et divisions, à l’exception de la zone Est (en raison d’un effet de base défavorable, avec une croissance de +30,0% au deuxième trimestre de l’exercice précédent).

Pour la suite de l’exercice 2020/2021, le groupe continuera d’implémenter sa stratégie de développement, en particulier l’extension de ses capacités de stockage et le déploiement du modèle digital. Enfin, le Groupe reste actif dans la recherche d’opportunités de croissance externe.

*********************

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros en 2019/20. Manutan France a été labellisé Best Workplaces 2021 par Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous (sous réserve de modification):

Publication du résultat du 1er semestre 2020/2021 le 15 juin 2021

(après clôture du marché)

(et non le 26 mai 2021 comme initialement prévu)

Retrouvez sur notre site internet le calendrier indicatif de publication des chiffres de l’exercice 2020/2021 mis à jour sans préavis en cas de modification de dates :

https://www.manutan.com/fr/accueil/investisseurs/agenda

Pièce jointe