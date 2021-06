Groupe Manutan : Premier semestre 2020/2021 clos le 31 Mars 2021 : Un chiffre d'affaires toujours en croissance et des résultats en forte progression

Avis financier du 15 juin 202 1

Premier semestre 2020/2021 clos le 31 Mars 2021 :

Un chiffre d’affaires toujours en croissance et

Chiffre d’affaires 393,4 376,2 +4,6% Résultat opérationnel courant 27,5 24,3 +13,3% Résultat opérationnel 27,5 23,1 +18,9% Résultat net 19,9 15,6 +27,9%

La d ynamique de croissance s’est poursuivie sur l’ensemble du semestre :

À fin mars 2021, le Groupe enregistre une croissance de +4,6% par rapport à mars 2020, dans la continuité des performances observées depuis mai 2020. Cette croissance du premier semestre de l’exercice 2020/2021 est portée par l’ensemble des zones et divisions, à l’exception de la zone Est (en raison d’un effet de base défavorable lié notamment à des ventes de produits COVID très significatives sur l’exercice précédent).



Une re ntabilité opérationnelle en nett e progression de +18,9 % :

La rentabilité opérationnelle s’établit à 7,0% du chiffre d’affaires (contre 6,1% pour l’exercice précédent). Ce résultat s’explique principalement par les éléments suivants :

La hausse de l’activité sur la période,





Une très bonne maitrise des dépenses opérationnelles, dont le poids sur le chiffre d’affaires s’établit à 30,7%, contre 32,1% sur le premier semestre de l’exercice précédent,





Tempérées par une baisse du taux de marge commerciale (37,7% du chiffre d’affaires contre 38,5% pour l’exercice précédent), provenant majoritairement du poids des produits COVID à plus faible marge dans le chiffre d’affaires du premier semestre 2019/2020.

Les éléments non courants enregistrent une variation positive par rapport à l’exercice précédent (-0,1 M€ sur la période contre -1,2 M€ sur le premier semestre 2019/2020). Ces coûts avaient été impactés au 31 mars 2020 par la constatation d’une dépréciation du goodwill sur l’UGT Sports et Loisirs (Casal).

Un résultat net en hausse de +27,9 %

Il s’établit à 5,1% du chiffre d’affaires contre 4,1% sur le premier semestre de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par la combinaison des principaux impacts suivants :

La hausse de +13,3% du résultat opérationnel courant.

L’amélioration du taux effectif d’impôt qui passe de 29,8% à 26,8% du résultat avant impôts, notamment liée à la baisse du taux d’impôt en France.

Une situation financière toujours solide

La structure financière du Groupe s’est améliorée et demeure encore plus solide, avec un niveau de trésorerie qui lui permet d’assurer son activité tout en poursuivant ses investissements dans le contexte actuel. Le groupe dispose ainsi d’une trésorerie de 117 millions d’euros (en hausse de 27 millions par rapport au 30 septembre 2020) et son endettement financier représente 8,7% du total du bilan au 31 mars 2021.

Perspect ives sur le second semestre 2020/2021

Les priorités du Groupe restent centrées sur la poursuite de sa croissance, l’ajustement de son offre de produits et services pour continuer d’accompagner ses clients dans la période actuelle, et la sécurité sanitaire de ses collaborateurs et de ses partenaires.

Confiant sur son modèle économique et sur ses perspectives de développement, le Groupe poursuivra la mise en œuvre de son plan d’investissements. Il continuera à activer ses leviers de croissance de l’activité et de rentabilité pour le second semestre et restera très attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros en 2019/20. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2021 par Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/2021 prévue le 15 juillet 2021 (après clôture du marché).

