Le département Achats et Sourcing du groupe Manutan : une équipe passionnée !

Chez Manutan, le département Achats et Sourcing Groupe réunit une équipe engagée, réactive et passionnée composée d'une vingtaine de collaborateurs. Pour mener à bien toutes leurs missions, ils veillent à identifier les meilleurs fournisseurs pour satisfaire les attentes des clients internes et externes.



Les Achats et Sourcing Groupe sont composés de métiers complémentaires : acheteurs, coordinateur de remises, chargé de veille réglementaire, chargé de documentation produits et assistants achats. Ensemble, ils concourent à la réalisation d'un large panel de missions dont notamment le déploiement de la stratégie Achats et Sourcing Groupe mais aussi de la stratégie RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), la négociation des conditions d'achats, la prospection et la gestion de la relation fournisseur ainsi que le respect des contraintes légales et normatives.



L'équipe participe également à des projets porteurs d'une belle valeur ajoutée pour le Groupe :

La mise en place de partenariats long-terme avec la valorisation des fournisseurs qui ont su s'adapter et contribuer au développement mutuel de notre Groupe et de leur entreprise

L'amélioration de la satisfaction de l'ensemble de nos fournisseurs à travers l'enquête « With Love Supplier » qui mesure la qualité de la relation avec nos fournisseurs et permet de mettre en place des actions correctives au besoin

L'organisation de supplier events* permettant d'établir une collaboration dynamique avec nos fournisseurs tout en offrant la possibilité à nos équipes commerciales de découvrir de nouveaux produits

Vous l'avez compris, la fonction achat exige une vue à 360° qui prend en considération toutes les spécificités des pays européens où notre Groupe est implanté.



Pour mener à bien leurs missions multiples, les achats et sourcing Groupe sont en constante interaction avec de nombreux autres départements de notre entreprise, pour s'appuyer sur leurs compétences et continuellement s'améliorer.

Jean Christophe Gac, Directeur Achats et Sourcing Groupe, ajoute : « Les achats sont un métier complet, exigeant et passionnant. La culture de l'engagement, l'écoute, la réactivité, la ténacité, l'empathie et la rigueur sont les maîtres mots pour s'épanouir dans ce département. Sans oublier la solidarité et la bienveillance qui sont indispensables car les achats, c'est avant tout un travail d'équipe ! »

En somme, les Achats et Sourcing Groupe, c'est une aventure professionnelle riche, construite sur une vraie cohésion avec l'ensemble des parties prenantes. Découvrez les offres d'emplois à pourvoir dans ce service

*Evénements rassemblant les principaux fournisseurs de Manutan