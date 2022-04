Manutan International : Best Workplaces 2022 Manutan, une entreprise où il fait bon travailler qui a conquis ses collaborateurs

Manutan, leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités, se voit primé en 2022 pour la 6ème année consécutive par l'Institut Great Place to Work®. Le Groupe occupe ainsi la 17ème place au sein du palmarès "Best Workplaces" France, dans la catégorie des entreprises de 250 à 1 000 salariés.

La participation à ce palmarès, quirécompense les meilleures entreprises pour leur qualité de vie au travail, permet à Manutan d'évaluer la satisfaction de ses collaborateurs vis-à-vis de la culture de l'entreprise et des nouvelles pratiques instaurées pour faire face aux nombreuses évolutions liées à l'environnement de travail(télétravail, flex office…). L'enquête menée par Great Place To Work lui permet également d'identifier et de mettre en place des axes d'optimisation en fonction des résultats obtenus.

Cette récompense reflète la culture bienveillante de Manutan, profondément tournée vers le bien-être et le développement professionnel des collaborateurs. Conscient du réel besoin de sens et d'épanouissement au travail de ses équipes, l'entreprise propose au sein de son campus européen un environnement de travail dynamique dans un cadre exceptionnel (espaces de coworking, restaurant d'entreprise, médiathèque, centre sportif, conciergerie…). En parallèle, elle s'engage à œuvrer au quotidien pour répondre aux nouvelles attentes des équipes à travers des pratiques managériales innovantes afin de développer, engager et fédérer l'ensemble de ses collaborateurs !

L'obtention de cette reconnaissance pour la 6ème année consécutive illustre enfin la constance et l'importance accordée à la valorisation de l'expérience des collaborateurs, véritables moteurs du développement et du dynamisme du groupe Manutan.