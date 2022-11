Manutan International : Document AMF CP. 222C2439

cette occasion, le groupe familial Guichard n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir 5 579 340 actions MANUTAN INTERNATIONAL représentant 5 836 356 droits de vote, soit 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote de cette société

2. Par les mêmes courriers, la déclaration d'intention suivante a été effectuée :

L'acquisition par Spring Holding de 4 942 505 actions MANUTAN INTERNATIONAL (représentant, à ce jour, 64,92% du capital et 62,72% des droits de vote théoriques de MANUTAN INTERNATIONAL, a été réalisée intégralement par voie d'apport en nature des membres du groupe familial Guichard). L'acquisition des actions dans le cadre de l'OPAS (telle que définie ci-après) sera financée par un crédit bancaire syndiqué.

Spring Holding agit de concert avec Inix SAS (société détenue à 100% par Monsieur Xavier Guichard) et Monsieur Jean-Pierre Guichard.

Spring Holding envisage d'accroître sa participation dans MANUTAN INTERNATIONAL. En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 2° et 234-2 du règlement général de l'AMF, Spring Holding devra déposer prochainement une offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions non encore détenues par le concert constitué de Spring Holding, Inix SAS et Monsieur Jean-Pierre Guichard (à l'exception des 16 573 actions autodétenues par MANUTAN INTERNATIONAL), soit un nombre maximum de 2 017 378 actions, représentant à ce jour 26,50% du capital et 25,73% des droits de vote théoriques de MANUTAN INTERNATIONAL (l'« OPAS »).

Spring Holding a acquis le contrôle de MANUTAN INTERNATIONAL et détient d'ores et déjà (i) individuellement, 64,92% du capital et 62,72% des droits de vote théoriques de cette dernière et (ii) de concert avec Inix SAS et Monsieur Jean-Pierre Guichard, 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote théoriques de MANUTAN INTERNATIONAL.

Spring Holding entend poursuivre la stratégie de croissance de MANUTAN INTERNATIONAL, en collaboration avec les dirigeants actuels de la société. A cet égard :

Spring Holding n'envisage pas de fusionner avec MANUTAN INTERNATIONAL. Spring Holding entend poursuivre la stratégie de MANUTAN INTERNATIONAL, afin que cette dernière puisse notamment poursuivre ses investissements et sa croissance, avec des objectifs de retour long terme. Spring Holding n'envisage pas de modification des statuts de MANUTAN INTERNATIONAL. Néanmoins, dans l'hypothèse où les titres de MANUTAN INTERNATIONAL ne seraient plus admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, cette dernière serait transformée en société par actions simplifiée. Dans le cas où le nombre d'actions non présentées à l'OPAS par les actionnaires de MANUTAN INTERNATIONAL ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la société, Spring Holding envisage de demander, dans un délai de 3 mois à l'issue de la clôture de l'offre, conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de MANUTAN INTERNATIONAL non apportées à l'OPAS, moyennant une indemnisation de 105 euros par action, étant précisé que cette procédure de retrait obligatoire entraînerait la radiation des actions de MANUTAN INTERNATIONAL du marché réglementé d'Euronext à Paris. Aucune émission de titre financier de MANUTAN INTERNATIONAL n'est envisagée à ce jour par Spring Holding.

Spring Holding n'a conclu aucun accord ou instrument mentionné aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce.

Spring Holding n'a pas conclu d'accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et/ou les droits de vote de

MANUTAN INTERNATIONAL.

La composition du conseil d'administration de MANUTAN INTERNATIONAL n'a pas été modifiée et n'aura pas vocation à changer, sauf en cas de mise en œuvre d'un retrait obligatoire (voir (d) ci-dessus). »

_______

2

222C2439-FR0000032302-FS0877