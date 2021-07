Manutan International : Et les vainqueurs sont… Manutan annonce le nom des 3 start-ups lauréates du programme “Moov'with Manutan”

Suite au lancement, en mai dernier, du programme 'Moov'with Manutan', co-porté par le Moovjee, destiné à identifier et à accompagner les start-ups innovantes de l'univers BtoB, le jury de Manutan et du Moovjee s'est réuni et a sélectionné les lauréates.

Le 8 juillet dernier le jury, composé de membres des équipes de Manutan et du Moovjee ainsi que de deux invités : Célia Doreau, CSO & Associée chez Golem.ai et Maxime Brzek, Purchasing & Supply Chain manager chez Balt Group, s'est réuni pour distinguer parmi une vingtaine de candidatures les trois lauréats de ce challenge :

La start-up créée en 2019 par 3 associés répond aux problématiques des services généraux qui peuvent être en manque de connaissance, en temps réel, des incidents dans leurs locaux et qui peinent, avec leurs outils actuels trop complexes, à les gérer de manière optimale.

Pour adresser ces enjeux, MerciYanis propose une plateforme SaaS de gestion des incidents reliée à des capteurs connectés. Cette innovation d'usage relie la plateforme à ces capteurs et à des outils de communication interne. MerciYanis s'adresse aux responsables de l'environnement de travail, en priorité au sein d'ETI et de scale-ups.

Mon entrepreneur social, créée en juin 2021 par 2 associés, agit sur le périmètre des services généraux en proposant un service d'accompagnement, d'intermédiation et de suivi d'impact sociétal entre entreprises et prestataires engagés dans une démarche RSE.

La start-up a pour vocation de répondre aux besoins des entreprises souhaitant sourcer, s'assurer de la conformité, suivre et piloter leurs prestataires de services généraux sur les plans opérationnel et sociétal. Mon entrepreneur social s'adresse aux PME de plus de 50 collaborateurs ainsi qu'aux ETI.

PICNIC, créée en 2018 par 3 associés, a pour mission de réinventer l'expérience de proximité en rendant 'l'architecture modulable aussi simple qu'un pique-nique'.

Cette start-up, première à proposer une telle offre, a développé le 'PICNIC système' qui répond aux besoins des architectures éphémères. Elle propose ainsi une solution architecturale clé en main, mobile, modulable et autonome en énergies renouvelables, dédiée à tous les types d'activités qui ciblent essentiellement les annonceurs, les agences de communication événementielles et les collectivités.

L'aventure 'Moov'with Manutan' est avant tout un moyen de découvrir et de soutenir la jeunesse tout en mettant à l'honneur l'innovation et l'entrepreneuriat de demain. Le partage et l'échange sont au cœur de cette démarche et sont des valeurs importantes au sein du groupe Manutan.

Grâce à leur victoire, ces trois start-ups intégreront le programme Moov'with Manutan en septembre prochain et vont pouvoir :

Développer leur offre produits ou services au sein du groupe Manutan via un accompagnement par des experts métiers

via un accompagnement par des experts métiers Être hébergées sur le campus européen de Manutan à Gonesse avec un accès aux infrastructures et aux équipements disponibles (centre sportif, médiathèque, restaurant d'entreprise, etc.)

à Gonesse avec un accès aux infrastructures et aux équipements disponibles (centre sportif, médiathèque, restaurant d'entreprise, etc.) Proposer leur offre au portefeuille clients de Manutan

Nouer de futurs partenariats qui boosteront la start-up

'Les ETI comme Manutan se doivent d'aider les jeunes pousses dans leur lancement et leur développement afin de soutenir l'innovation et l'économie de demain. En parallèle, à travers la consolidation de partenariats avec des start-ups , Manutan ouvre son esprit entrepreneurial, tout en faisant émerger de nouveaux produits et services à forte valeur ajoutée à destination de ses clients.' commenteXavier Laurent, Directeur Fusions & Acquisition du groupe Manutan.