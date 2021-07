Manutan International : IronmongeryDirect entre au palmarès « Best Workplaces For Women UK 2021 »

Après avoir été certifié « Best Workplaces UK » pendant deux années consécutives, IronmongeryDirect fait son entrée au Palmarès « Best Workplaces For Women UK 2021 ». Cette récompense est une grande première pour la filiale anglaise spécialiste de la distribution de produits de quincaillerie aux artisans, qui met en lumière son positionnement d'entreprise engagée et performante en matière d'égalité professionnelle.

Pour la toute première fois dans son histoire, IronmongeryDirect est reconnue en tant qu'entreprise où il fait bon travailler pour les femmes par l'institut Great Place To Work®. L'entreprise intègre ainsi le Palmarès britannique « Best Workplaces For Women 2021 » à la 32ème place du classement, dans la catégorie de 51 à 250 salariés.

Cette distinction se base sur plusieurs critères dont la représentativité des femmes dans l'organisation mais aussi aux postes de management, les réponses des collaboratrices à l'enquête annuelle menée par Great Place to Work ainsi que la mise en place de pratiques solides et proactives en matière d'égalité professionnelle.

Lea Stevens, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication d'IronmongeryDirect, commente : « IronmongeryDirect cherche en permanence à créerune culture d'entreprise saine où chaque collaborateur se sent en confiance et valorisé. Nous nous engageons à ce que chacun puisse exploiter pleinement son potentiel, quel que soit son genre ou sa fonction.»

À travers cette belle récompense, IronmongeryDirect partage sa volonté d'inclusion et de diversité, source de richesse et de performance. C'est un pas de plus en faveur de la mission du groupe Manutan, maison mère d'IronmongeryDirect : « Entreprendre pour un Monde meilleur ».