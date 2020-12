Manutan International : L'Intelligence Artificielle (IA) au service du développement du collaborateur Manutan & Flashbrand

Gonesse, le 22 décembre 2020 - La crise sanitaire a largement contribué à la démocratisation du télétravail et à l'accélération de la transformation digitale des entreprises. Afin d'assurer la continuité de leurs activités et des interactions fluides entre les collaborateurs, celles qui avaient déjà pris le virage du digital ont pu se tourner vers des outils répondant à ces nouveaux usages. C'est le cas de Manutan, leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités, qui a choisi la startup Flashbrand, spécialiste du feedback à 360º, pour déployer l'IA au service du collaborateur.

Les collaborateurs sont l'essence même de l'entreprise, en ce sens, Manutan place la qualité de la relation interne au cœur de sa stratégie, au même niveau que la relation clients et partenaires. L'entreprise a d'ailleurs été labellisée Best Workplaces France* pour la quatrième année consécutive en mars dernier.

Afin de moderniser et de fluidifier sa stratégie RH, tout en s'adaptant à un cadre de travail de plus en plus digitalisé, l'entreprise avait besoin d'être équipée d'une plateforme mobile et agile facilitant le partage de feedbacks et le suivi du développement des collaborateurs. Un des objectifs étant de rendre les retours et commentaires sur le travail ou la mission effectuée (présentation, réunion commerciale, prospection, etc.) plus qualitatifs, équilibrés et fréquents pour booster l'engagement des équipes et leur montée en compétence.

Manutan et Flashbrand partagent une vision commune de la culture du feedback qui doit être un levier de développement du collaborateur plutôt que d'évaluation.

Grâce à la plateforme, les collaborateurs peuvent à présent demander et recevoir en temps réel des feedbacks des personnes avec lesquelles ils interagissent, que ce soit leur manager, leurs pairs ou même un partenaire extérieur à l'entreprise.

« La culture du feedback a toujours fait partie de l'ADN de Manutan et notre collaboration avec Flashbrand est un bon exemple de la manière dont la technologie peut enrichir la communication et le développement en entreprise. Le télétravail étant amené à se développer, il était important pour Manutan de progresser dans le déploiement d'un tel outil. Au-delà de pallier la distance qui sépare les collaborateurs de leurs homologues, leurs managers et de la direction générale, Flashbrand leur offre un meilleur contrôle sur leurs carrières » commente Valérie Benoit, Responsable Développement Humain du Groupe Manutan.

« Les premiers résultats sont probants et répondent à l'objectif d'amélioration continue, d'épanouissement et de développement quotidien des collaborateurs de Manutan. La qualité du feedback s'est améliorée, ils sont devenus plus constructifs, synthétiques et bienveillants. Que le collaborateur choisisse ou non de les partager avec son manager, l'objectif est qu'il puisse identifier efficacement ses points forts et les points d'amélioration sur lesquels il peut progresser de manière autonome et proactive » explique Denis Descause, Président Directeur Général de Flashbrand.

Après un premier test pilote de la fonction feedback déployé en avril 2019 auprès de 300 managers dans quatre de ses filiales, Manutan a, quelques mois plus tard, implémenté la solution Flashbrand pour la gestion continue des objectifs et les entretiens de développement.

Grâce à l'outil, les administrateurs peuvent customiser les questionnaires mais aussi les scénarios de ces entretiens. Après une analyse des données collectées, l'IA suggère des sujets à aborder et des actions à prendre. Ainsi, le collaborateur et son manager peuvent co-construire un plan de développement qui sera suivi et ajusté tout au long de l'année.

« Le but de ces entretiens est que le collaborateur puisse se concerter avec son manager pour élaborer une vision claire de ses activités, de ses objectifs et de son plan de développement pour l'année à venir. Flashbrand a permis de fluidifier ces échanges et de les rendre productifs. Nous sommes convaincus de la manière dont Flashbrand stimule nos relations humaines et espérons déployer l'outil dans toutes les filiales de Manutan d'ici fin 2021 » précise Valérie Benoit.

« Il faut une moyenne de douze à dix-huit mois pour qu'une entreprise installe un état d'esprit ouvert aux feedbacks. Là où certaines entreprises rencontrent des difficultés à s'approprier la culture de feedback et à modifier les comportements, Manutan a parfaitement su évoluer en ce sens grâce à l'engagement de l'ensemble des parties prenantes du Groupe. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de fournir une solution mais aussi de s'engager et de travailler ensemble pour l'améliorer et l'enrichir quotidiennement grâce aux retours des utilisateurs. » commente Denis Descause.

A propos de Flashbrand :

Flashbrand réinvente le développement des employés avec du feedback continu 360º, du e-learning instantané, du coaching digital intelligent et une nouvelle philosophie de gestion de la performance agile et prédictible, tout en transformant la culture de l'entreprise. Flashbrand est une solution centrée sur l'employé et augmentée par l'IA donnant le pouvoir à l'employé de gérer sa performance et son développement tout en lui permettant d'exprimer ses émotions, opinions à son entreprise à tout moment.

*Palmarès des entreprises françaises où il fait bon travailler