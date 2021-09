Manutan International : Le groupe Manutan installe des bornes de recharge électrique pour les véhicules de ses collaborateurs

Gonesse, le 21 septembre 2021 - Manutan, leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités, installe des bornes de recharge électrique pour les véhicules de ses collaborateurs au sein de son siège européen. Porté par sa mission « Entreprendre pour un Monde meilleur » et sa politique RSE, le Groupe a décidé de collaborer avec WAAT, opérateur confirmé spécialisé dans la fourniture, l'installation et la maintenance et la supervision de ces bornes.

Dans la droite lignée du développement de sa politique RSE et pour répondre aux enjeux environnementaux, le groupe Manutan s'est donné pour objectif de migrer l'intégralité de son parc automobile thermique vers une flotte hybride et électrique. Pour cela, Manutan a lancé une consultation en début d'année et a choisi l'entreprise WAAT pour installer des bornes de recharge sur son parking, aussi bien pour sa flotte automobile professionnelle que pour les véhicules personnels des collaborateurs.

Cette initiative, envisagée sur le long-terme, intègre également la capacité d'agrandissement sur plusieurs années. En effet, l'armoire électrique, les câbles, et un dimensionnement en génie civile ont été mis en place pour recevoir une éventuelle extension.



Après trois semaines de travaux, le projet a vu le jour fin juin et les bornes sont désormais accessibles gratuitement pour l'ensemble des collaborateurs ayant un véhicule non-thermique.

Aujourd'hui, ce sont 8 bornes doubles qui sont installées permettant de recharger 16 véhicules. Pour la deuxième phase, qui sera déployée au second trimestre 2022, 8 autres seront installées sur ce même parking, ouvrant ainsi 32 places. Une borne double sur le parking visiteurs sera également implantée.



"Ma décision d'acheter un véhicule électrique, en plus de stopper mes émissions de CO2, a fortement été influencée par la mise en place de bornes de recharge chez Manutan. Leur puissance permet de recharger complètement la batterie de ma voiture en seulement 5h, là où avec d'autres cela peut prendre jusqu'à 24h ! Ainsi une charge par semaine suffit et surtout cela permet de libérer rapidement ma place pour d'autres. En plus, l'utilisation est très simple grâce à l'application : je passe mon téléphone devant la borne sans contact et branche ma voiture.", commente Benoît Cortez, Responsable Sourcing du groupe Manutan.



À terme, en fonction des besoins et de l'augmentation de la part des véhicules électriques sur le parking, ce sont jusqu'à 60 points de recharge qui seront disponibles. WAAT a d'ailleurs déjà anticipé cette extension puisque l'installation électrique a été prévue pour un besoin de puissance électrique allant jusqu'à 30 bornes doubles.



En effet, ces bornes comptent un outil de supervision permettant :

L'identification de la charge (suivi de la consommation et de la puissance) ;

La gestion de la puissance ;

La mise en place de "files d'attente" grâce à des alertes avertissant le collaborateur quand la charge de son véhicule est terminée afin de libérer sa place pour un collègue qui reçoit lui-même une notification lui indiquant que la place est libre ;

La télémaintenance : suivi de la borne en direct, réalisation de diagnostic si le collaborateur se retrouve bloqué.

Les bornes de recharge sont connectées et une application est disponible pour l'ensemble des utilisateurs, notamment pour avoir accès à la fonction "file d'attente".



"Nous sommes ravis de notre collaboration avec WAAT, jeune entreprise dotée d'une forte expertise, qui nous a apporté un accompagnement irréprochable sur ce nouveau projet du campus. Les 8 bornes de recharge font l'unanimité. En complément de la poursuite du déploiement pour le parking collaborateurs, nous avons également prévu d'équiper le parking visiteurs. Cela afin de permettre à nos clients et partenaires de profiter de cette installation et de les accompagner eux aussi vers une consommation plus responsable !", commente Mathieu Dubois, responsable des services techniques du groupe Manutan.



Ce projet d'installation de bornes de recharge électrique initié par Manutan et supervisé par WAAT est éligible à la subvention Advenir mise en place par l'Etat. En effet, dans son programme, l'Etat incite, sensibilise et subventionne toutes les entreprises qui ont recours à ces équipements sur leur propre parking, à destination de leur flotte et des véhicules de leurs salariés.



"Travailler pour un projet comme celui-ci est une magnifique opportunité pour WAAT. Les entreprises qui, comme Manutan, s'engagent, se projettent et anticipent aussi vite les attentes sont encore trop peu nombreuses. Souvent frileuses, elles sont plutôt attentistes et peu actives, contrairement à Manutan qui est un Groupe visionnaire, avant-gardiste prônant une forte réactivité compte tenu du contexte environnemental global !", conclut Lucas de la Guigneraye, chargé d'affaires chez WAAT et chargé du projet avec Manutan.

A propos de WAAT :

WAAT est un opérateur français de bornes de recharge rapide présent sur tout le territoire.

Son expertise est complète : Etude technique, fourniture et exploitation de bornes dernière génération à protocole ouvert, travaux d'installation, maintenance et supervision. Ses prestations ciblent tous les segments de marché du domaine privé : la copropriété, le Tertiaire, la promotion immobilière et les bailleurs.

Parmi ses clients : syndics de copropriété, administrateurs de biens, entreprises de toutes tailles, ERP (golfs, hôtels, restaurants, parcs de loisirs…), concessions et constructeurs automobiles, promoteurs immobiliers, foncières, bailleurs…

Avec WAAT, le parcours utilisateur est transparent, simplifié et l'évolution des besoins en recharge électrique, anticipé.