Manutan International : Le nouvel entrepôt des Papeteries Pichon à Veauche (42), emblème de l'innovation logistique du groupe Manutan

Gonesse, le 16 février 2021 - Manutan, leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et aux collectivités, inaugure son nouvel entrepôt moderne et automatisé pour sa filiale Papeteries Pichon, numéro un de la vente de fournitures scolaires en France, basé à Veauche, proche de Saint-Etienne.

Afin d'offrir une expérience client toujours plus fluide et d'augmenter sa capacité de livraison, le groupe Manutan a lancé dès l'été 2016 un projet de profonde transformation de sa chaîne logistique dans une logique de modernisation, de rationalisation et d'optimisation. Dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise a investi 30 millions d'euros pour débuter en septembre 2018 la construction d'un nouveau siège social et d'un nouvel entrepôt pour sa filiale Papeteries Pichon, opérationnel depuis le lundi 11 janvier dernier.

Chaque année, la distribution et la livraison des fournitures scolaires en temps et en heure pour la rentrée des classes représentent un véritable challenge pour les Papeteries Pichon. Ce nouvel entrepôt vise à anticiper des volumes toujours plus importants, grâce à l'augmentation des surfaces de stockage et de préparation des commandes ainsi que des capacités de traitement des commandes pour une plus grande efficience opérationnelle, notamment en automatisant certains de ses processus. Un engagement logistique très fort pour répondre au pic d'activité liée à la rentrée des classes qui représente 80% du chiffre d'affaires annuel de la filiale.

« Nous rencontrions de vraies limites dans l'usage de l'outil logistique qui ne nous permettait plus de répondre aux besoins de nos clients et de préparer en avance les commandes. Les Papeteries Pichon reçoivent les commandes avant les vacances estivales et doivent assurer leur livraison à temps pour la rentrée. L'enjeu est donc de les préparer au fur et à mesure, de les stocker et d'être prêt la dernière semaine d'août. Pour ce faire, nous avons dû repenser les moyens logistiques à mettre en œuvre pour satisfaire nos clients » explique Thierry Cappé, Directeur Général des Papeteries Pichon.

La nouvelle plateforme logistique comprend deux cellules de préparation de commandes et de stockage de 12 000 m2 et de 6 000 m2, adossées à 3 600 m2 de bureaux, dans lesquelles peuvent être traités jusqu'à 250 000 pickings et 10 000 colis par jour. Le site est équipé d'un système de préparation « GTP » (Goods to Persons) conçu par Savoye, acteur mondial des solutions globales logistiques sur-mesure basé à Dijon. Il est doté de 72 navettes autonomes d'une capacité de transport de 40 000 bacs. En ce qui concerne le stock, le site est équipé d'un transstockeur (13 000 palettes) comprenant 5 navettes autonomes. De plus, Savoye a déployé un Warehouse Managing System LMxt désormais commun à tous les entrepôts du groupe Manutan. La mécanisation mise en place a permis d'accroître considérablement la productivité des collaborateurs pendant le pic d'activité, ayant un impact direct sur le Net Promoter Score (NPS), outil utilisé par Manutan pour mesurer la satisfaction clients.

En effet, grâce à cette installation les collaborateurs pourront traiter jusqu'à 3000 lignes de préparation à l'heure, et chaque palette sera disponible en moins d'une minute.

De plus, Manutan a saisi l'opportunité de mécaniser son entrepôt pour optimiser le remplissage de ses colis, en regroupant les commandes à destination d'un même client et en capitalisant sur un algorithme de colisage beaucoup plus performant. Cette solution permet également de réduire la hauteur des colis en procédant à une découpe et à un pliage sur-mesure, diminuant ainsi le vide et rendant inutile les calages en plastique.

« Comme toutes les filiales du groupe Manutan, les Papeteries Pichon partagent la même envie de mettre le bien-être des collaborateurs au cœur des projets de l'entreprise. Ce nouvel entrepôt reflète l'importance de la qualité de vie au travail. Il y a d'abord la facilitation des tâches relatives à leur poste : par exemple, grâce aux navettes autonomes, les préparateurs de commandes économisent entre 6 et 7 km par jour. Il y a également les initiatives liées à leur épanouissement : nous avons proposé des chantiers 'carte blanche' qui ont permis à une cinquantaine de collaborateurs de prendre en main l'aménagement des espaces communs (vestiaires, salle de repos, salle de sport, etc.). Nous sommes très fiers de l'implication des collaborateurs dans le développement de ce nouvel entrepôt et siège social » conclut Thierry Cappé.

L'ouverture du nouveau site a permis la création de dix postes qualifiés et dédiés aux tâches techniques et à la maintenance, et a par ailleurs permis aux collaborateurs déjà en poste une montée en compétences pour la gestion des nouveaux outils.