Manutan International : Philippe Mallard nommé Directeur général de la division Collectivités et Membre du Comité Exécutif du groupe Manutan

Gonesse, le 10 mars 2022 - Manutan, l'un des leaders européens du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités, nomme Philippe Mallard au poste de Directeur général de la division Collectivités du Groupe.

Après l'obtention d'un diplôme de Force de Vente, Philippe Mallard commence sa carrière en tant que responsable commercial pendant 4 ans au sein d'une entreprise régionale nantaise spécialisée dans les équipements sportifs pour les collectivités.

En 1996, il intègre la société Casal Sport dans laquelle il y évolue pendant 18 ans. Plusieurs postes à responsabilités lui sont confiés tels que Responsable d'Agence Pays de la Loire, Responsable du réseau d'agences et enfin Directeur commercial et marketing de la marque.

Philippe Mallard, alors en charge de la structuration de l'entreprise, contribue à la réflexion stratégique globale et à son déploiement. Il atteint les objectifs de Casal Sport en participant à la forte croissance de son chiffre d'affaires.

En 2012, lors du rachat de Casal Sport par Manutan, il devient Directeur délégué puis Directeur général d'une autre filiale du Groupe : Manutan Collectivités. Il a pour mission d'infuser la vision et d'élaborer la stratégie de l'entreprise. Il veille à sa mise en œuvre dans une optique de performance et de développement durable avec les parties prenantes.

Fort d'une expérience de 30 ans dans le secteur BtoB sur le marché des collectivités et d'une excellente connaissance du Groupe, Philippe Mallard est nommé Directeur général de la division Collectivités.

Cette division regroupe trois marques leaders sur leur marché :Manutan Collectivités (spécialiste du mobilier et de l'équipement pour l'aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs), Les Papeteries Pichon (spécialiste des fournitures scolaires et loisirs créatifs) et Casal Sport(spécialiste de l'équipement et du matériel de sport).

"Je suis ravi de pouvoir continuer de mettre mon expertise et ma passion au service de l'ensemble de la division Collectivités et de collaborer avec les nouvelles équipes pour atteindre des objectifs ambitieux ! Ma mission principale est de renforcer le leadership des marques de la division Collectivités et le développer en Europe grâce à une raison d'être d'utilité sociétale qui contribue au « Bien-Apprendre » aux côtés des acteurs de l'éducation afin de favoriser l'épanouissement de chacun.

Pour cela, l'entreprise et moi-même misons sur nos engagements sociétaux, sociaux et environnementaux qui font partie de notre mission. Cette proposition de valeur est soutenue par une expérience clients sur-mesure comprenant des solutions numériques, une relation humaine de proximité et une expertise unique. En termes d'offre de produits, nous accélérons le développement d'une approche RSE, dont l'économie circulaire notamment, qui est une des priorités du Groupe !", commente Philippe Mallard.

Pour mener à bien ses nouvelles missions, Philippe Mallard est entouré d'une équipe de plus de 500 collaborateurs.

Son rôle est essentiellement de :

Contribuer à la stratégie générale de Manutan en définissant les objectifs pour la division Collectivités ;

en définissant les objectifs pour la division Collectivités ; Incarner le "Bien-Apprendre" qui est une mission d'utilité sociétale contribuant à un Monde Meilleur, leitmotiv de Manutan ;

qui est une mission d'utilité sociétale contribuant à un Monde Meilleur, leitmotiv de Manutan ; Stimuler l'adhésion des équipes, l'alignement des pratiques et la cohérence des feuilles de route ;

et la ; Veiller et saisir les opportunités de marché et de croissance ;

; Innover en permanence pour accompagner le client dans la réussite de sa mission.

Philippe Mallard reporte désormais à Pierre-Olivier Brial, Directeur général déléguédu groupe Manutan.

"Nous sommes honorés que Philippe Mallard continue d'évoluer au sein de notre Groupe et qu'il prenne naturellement la tête de la division Collectivités. Avec l'expérience qu'il possède et sa fine connaissance du secteur, nous sommes convaincus qu'il va nous aider à gagner davantage de parts de marché sur les collectivités" conclut Pierre-Olivier Brial.