Manutan International : fait le bilan de son programme « Leaders of Tomorrow

Il y a un an et demi, le groupe Manutan lançait son programme « Leaders of Tomorrow » avec un double objectif : identifier ses potentiels futurs directeurs et dirigeants, tout en les accompagnant dans l'évolution de leur carrière au sein du Groupe. C'est ainsi que la toute première promotion, composée de 21 collaborateurs venant de toute l'Europe, embarquait pour une aventure passionnante et formatrice.

Pendant 18 mois, les participants ont suivi un programme riche et captivant : parcours de formation personnalisé élaboré en collaboration avec l'ESCP Business School, learning expedition à Berlin pour découvrir des entreprises innovantes et inspirantes, visites des filiales et des départements à travers le Groupe, travail d'équipe autour d'un projet stratégique et pitch devant les membres du Comité de Direction Groupe…

Brigitte Auffret, Directrice Générale Déléguée du groupe Manutan, commente : « Notre première satisfaction est d'observer qu'à l'issue du programme, près de trois quarts des participants ont vu leur périmètre évoluer ou ont pris une nouvelle fonction. Aujourd'hui, le parcours se clôture mais les participants vont continuer à bénéficier d'un accompagnement sur leur prise de poste car ce n'est finalement que le début de l'aventure ! »

Grégoire Dorsemaine, Directeur Category Management Groupe basé au siège français, témoigne en tant que participant : « Le haut niveau d'enseignement, l'implication de la Direction et l'accompagnement personnalisé ont été des atouts majeurs. J'ai pu appréhender des méthodologies innovantes de gestion de projet que j'utilise désormais quotidiennement et nous avons créé une véritable communauté qui permet aujourd'hui de fluidifier la communication transversale. »

Dimitra Koutsochera, Directrice des Opérations et du Service Clients de la Division Artisans au Royaume-Uni et également participante du programme, raconte : « J'ai eu non seulement l'opportunité d'apprendre à connaître mes collègues du Groupe et de travailler plus étroitement avec eux, mais aussi d'élargir mes connaissances notamment en matière de planification des ventes et des opérations, en phase avec mon travail au quotidien. J'ai particulièrement apprécié les moments d'échanges et de travail en équipe. Mon meilleur souvenir reste d'avoir pu observer, sur le terrain, le réel impact de notre projet. Je suis très reconnaissante d'avoir rejoint ce programme car cela m'a aidée à me développer, tant sur le plan personnel que professionnel. »

Parce que le groupe Manutan place le développement de ses collaborateurs au centre de ses actions, ce programme est une belle illustration des valeurs qui l'anime : progression, partage et amélioration continue.