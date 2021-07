Manutan International : Caroline Haquet nommée Directrice des Ressources Humaines du Groupe Manutan Membre du Comité de Direction Groupe

Manutan, leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et aux collectivités, nomme Caroline Haquet au poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe. Portée par une vision RH innovante, elle a pour ambition de contribuer aux forts enjeux de développement du Groupe en assurant le développement et l'épanouissement des 2100 collaborateurs.

Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un master en Droit des Affaires, Caroline Haquet rejoint l'agence de communication Burson-Marsteller, en tant que consultante en communication corporate et gestion de crise.

En 2000, elle intègre le groupe Mazars en qualité de Responsable de la Communication Interne. Caroline Haquet travaille alors en étroite collaboration avec le département des Ressources Humaines, notamment sur des problématiques de marque employeur et de communication auprès des jeunes diplômés. Elle prend alors la responsabilité des relations avec les écoles et pilote un programme de campus management avec les 30 meilleures écoles de France.

En 2007, Caroline Haquet est promue Directrice du Recrutement, poste qu'elle occupe pendant 5 ans. Elle a pour mission la mise en place d'une stratégie de recrutement ambitieuse (500 personnes recrutées par an) dans un contexte très compétitif. En 2009, elle prend aussi la responsabilité du développement des collaborateurs du pôle conseil de Mazars. En 2012, elle rejoint la DRH Groupe pour créer la direction du développement des 700 Associés en lien direct avec les Executive Boards de Mazars.C'est à ce nouveau poste qu'elle conçoit et déploie un système ambitieux de gestion de la performance et de développement des dirigeants. Six mois plus tard, Caroline Haquet est nommée DRH adjointe du groupe Mazars, poste qu'elle occupe jusqu'en 2018.

En 2018, Caroline Haquet rejoint le groupe WPP en qualité de People Lead pour les entités françaises et de DRH de GroupM. Elle est alors en charge de la coordination, l'encadrement et la direction de la politique RH de l'ensemble des entités.

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans les Ressources Humaines,Caroline Haquetrejoint Manutan fin avril 2021en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupeet intègre, à ce titre, le Comité de Direction Groupe afin de contribuer au développement de l'entreprise et travailler avec les six autres membres sur la stratégie du Groupe.

'J'ai été très impressionnée par cette belle entreprise familiale qui a su se transformer et se digitaliser sans jamais renoncer à sa culture et à ses valeurs. Je souhaite apporter mon expérience pour contribuer à cette aventure humaine et entrepreneurial en proposant aux collaborateurs de Manutan la meilleure expérience de développement et d'épanouissement. ', commente Caroline Haquet.

Pour mener à bien sa nouvelle mission, Caroline Haquet va notamment :

Travailler avec les équipes RH en France et dans les filiales européennes pour assurer à tous les collaborateurs Manutan une même expérience et un engagement très fort dans le développement de leurs compétences et leur évolution de carrière.

pour assurer à tous les collaborateurs Manutan une même expérience et un engagement très fort dans le développement de leurs compétences et leur évolution de carrière. Contribuer à faire rayonner la marque employeur de Manutan pour accroître l'attractivité et attirer des talents dont le Groupe a besoin dans le cadre des forts enjeux de digitalisation et de transformation des métiers.

La nouvelle DRH souhaite également s'appuyer sur l'Université de Manutan afin d'assurer la montée en compétences et le développement de tous les collaborateurs, à tous les niveaux de l'entreprise.

'J'ai été convaincue par le projet ambitieux de Manutan, incarné par un leadership exemplaire et extrêmement motivant. Alors que s'ouvre une nouvelle réflexion stratégique, c'est le moment idéal pour insuffler une politique RH innovante et cohérente avec la vision globale du Groupe !', conclut Caroline Haquet.