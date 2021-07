Manutan International : Chez Manutan, des collaborateurs imaginent comment être toujours plus « data driven »

Pendant un an et demi, une poignée de collaborateurs intégrait le programme « Leaders of Tomorrow ». Celui-ci visait un double objectif : identifier les potentiels futurs dirigeants de l'entreprise et les accompagner dans l'évolution de leur carrière. Les participants ont notamment pu expérimenter un parcours de formation mené en partenariat avec l'ESCP Business School, une learning expedition pour visiter des entreprises inspirantes à Berlin mais aussi et surtout la gestion d'un projet stratégique. C'est ainsi qu'un groupe projet s'est positionné sur la thématique de la data.

Pour soutenir son développement et répondre aux enjeux autour de l'expérience clients, le groupe Manutan souhaite fonder l'ensemble de ses décisions, stratégiques mais aussi opérationnelles, sur la donnée. Pilier de la transformation digitale amorcée depuis plusieurs années, c'est tout naturellement que la data a fait l'objet d'une réflexion de fond dans le cadre du programme « Leaders of Tomorrow ».

Jérémy Mésière, Manager Digital Factory et membre de l'équipe projet, témoigne : « Après avoir réalisé un benchmark externe, nous avons auto-évalué le groupe Manutan sur trois dimensions :la technologie, la gouvernance et la culture. Cela nous a permis de nous fixer des objectifs clairs et de formuler différentes recommandations telles que la réorganisation de certains départements, le recrutement de profils métiers spécifiques, la mise en place de méthodes et processus, etc. Certaines suggestions ont d'ailleurs vu le jour ! Que ce soit à travers la découverte de filiales mais aussi la veille technologique, cette expérience fut très enrichissante. J'ai tout particulièrement apprécié le fait d'avoir cette posture de consultant externe pour répondre à des attentes concrètes de la direction. Suite à ce programme, j'ai également eu l'opportunité d'évoluer au poste que j'occupe aujourd'hui pour mettre en œuvre la feuille de route relative aux API (interfaces de programmation applicatives) - une mission complètement en lien avec les enseignements de ce projet. »

À travers ce programme exigeant, le groupe Manutan continue d'accompagner ses collaborateurs dans leur développement. C'est une belle façon d'illustrer la confiance et la responsabilité qui sont placées en ces talents.