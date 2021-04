Manutan International : France récompensé par l'Institut Great Place To Work® pour la 5ème année consécutive !

Animé par une mission à forte résonnance : Entreprendre pour un Monde meilleur, Manutan, acteur majeur du e-commerce BtoB, propose toujours plus de initiatives innovantes à ses collaborateurs afin qu'ils continuent à apprendre, à partager et à progresser, tout en s'épanouissant au sein de l'entreprise.

Pour la 5ème année consécutive, Manutan voit ses pratiques emblématiques récompensées par l'Institut Great Place to Work®, en occupant cette année la 17ème place du palmarès 'Best Workplaces' France, dans la catégorie des entreprises de 250 à 1 000 salariés.

Parmi ces pratiques, trois ont été particulièrement saluées pour cette édition 2021 :

La culture du Feedback , incitant le partage de feedbacks plus qualitatifs, plus fréquents, plus équilibrés et avec le plus de personnes possibles à travers un outil digital simple et accessible ;

, incitant le partage de feedbacks plus qualitatifs, plus fréquents, plus équilibrés et avec le plus de personnes possibles à travers un outil digital simple et accessible ; Le Kit 'Management Hybride' pour accompagner la montée en puissance du télétravail et le développement de pratiques managériales hybrides avec des équipes travaillant sur site et à distance ;

pour accompagner la montée en puissance du télétravail et le développement de pratiques managériales hybrides avec des équipes travaillant sur site et à distance ; M'Link, un outil de partages et de cooptation en ligne, permettant aux collaborateurs de devenir des ambassadeurs de l'entreprise, en accroissant sa visibilité et en participant au recrutement de nouveaux talents.

« Manutan, pour la 5ème année consécutive, est au Palmarès de Great Place to Work®. Cette remarquable performance est rendue possible parce que, chaque jour, les femmes et les hommes sont la première richesse de l'entreprise. Ils peuvent ainsi, dans un climat de confiance, donner le meilleur d'eux-mêmes et faire durablement de Manutan une entreprise où il fait bon travailler. » Patrick Dumoulin - Président Great Place to Work France

Les collaborateurs étant les premiers ambassadeurs de l'entreprise, Manutan place la qualité de la relation interne au cœur de sa stratégie et de son concept du 'Bien-Travailler', fondé sur le principe que le travail contribue à la fois à la performance des entreprises et à l'épanouissement des collaborateurs. De ce dernier découle ainsi le développement d'un état d'esprit commun et partagé par tous afin de favoriser l'engagement quotidien des collaborateurs.

« L'engagement sans faille de toutes ses équipes dans la crise sanitaire actuelle conforte plus que jamais Manutan dans sa volonté de sans cesse améliorer l'expérience collaborateurs. Aujourd'hui, il est devenu plus que nécessaire d'avoir recours à un management collaboratif intégrant la confiance, la responsabilisation et l'autonomie des équipes. Être primé au palmarès Great Place To Work® est une fierté et une belle reconnaissance des actions mises en place par et pour l'ensemble des collaborateurs Manutan ! », Brigitte Auffret, Directrice Générale Déléguée du groupe Manutan.