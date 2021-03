Manutan International : IronmongeryDirect & Electrical Direct dévoilent leur toute nouvelle identité de marque

Chez IronmongeryDirect et ElectricalDirect, nous avons travaillé dur en coulisses pour modernisé notre identité visuelle, lui trouver un nouveau slogan, des logos repensés et pour actualiser et améliorer nos sites Internet. Et le lundi 22 mars, nous avons été ravis d'annoncer le lancement officiel de notre nouvelle image de marque et de partager les résultats de notre travail avec vous. Pour en savoir plus, lisez la suite !



Notre entreprise s'est toujours projetée dans l'avenir et est convaincue qu'il est important de s'adapter et d'évoluer avec son temps. Nos anciens logos avaient été conçus il y a 10 ans, et en y repensant, nous avons ressenti le besoin d'expliquer plus clairement quelles sont nos valeurs actuelles ainsi que d'évoluer vers une nouvelle image de marque moderne à partager sur les nombreux canaux de communication que nous utilisons actuellement pour échanger avec nos clients. Plus important encore, nous voulions faire savoir que notre engagement envers nos clients était au cœur même de nos activités.



Nous avons voulu expliquer la voie prise par notre entreprise dans une vidéo, non seulement pour lancer notre nouvelle image de marque, mais aussi pour nous assurer que notre message était clair : nous sommes toujours la même entreprise, avec les mêmes valeurs, animés par la passion de proposer l'excellence à nos clients.

Découvrez-la ci-dessous !



Nos nouveaux logos associent un design moderne avec une palette de couleurs fraîches, choisies parmi celles du Groupe Manutan, pour marquer plus étroitement encore notre relation. Notre nouveau slogan est plus conforme à notre identité actualisée et exprime l'engagement continu à offrir le meilleur service à nos clients, dans toutes nos activités.

Notre nouveau slogan « Trusted to deliver » (« digne de confiance ») parle à la fois de nos dizaines d'années d'expérience dans la distribution aux artisans et souligne notre engagement permanent à toujours garantir la meilleure expérience à nos clients. Ce slogan s'appuie sur cinq concepts clés qui illustrent notre NOUVELLE promesse aux clients :

Digne de confiance pour offrir aux clients ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin

Digne de confiance pour fournir un service de qualité

Digne de confiance pour fournir des produits de qualité

Digne de confiance pour un shopping en toute décontraction.

Digne de confiance - sur la base de milliers d'avis Trustpilot



En plus de l'introduction d'un design actualisé en ligne avec notre nouvelle identité, nous avons également repensé la navigation en proposant un menu latéral « pop-out », permettant aux clients de filtrer plus facilement leur sélection par gamme ou par marque, ainsi que de faire la promotion de nos nouveaux produits, catalogues gratuit et contenus de blog. Notre but a toujours été de nous assurer que nos clients trouvent ce dont ils ont besoin, qu'ils soient livrés exactement quand ils le souhaitent, aussi facilement que possible. Dans cet esprit, nous avons amélioré nos sites Internet pour que les utilisateurs trouvent facilement toutes les informations qu'ils souhaitent. Nous avons également apporté des améliorations pour que nos sites soient aussi facilement accessibles d'un appareil mobile ou d'un ordinateur, au bureau ou à la maison.



Dans un premier temps, nous voulons partager notre nouvelle identité de marque sur tous les éléments destinés aux clients, sur les principaux canaux de communication y compris nos sites Internet, catalogues, campagnes de publipostage, e-mails et réseaux sociaux. Pour soutenir et rassurer les clients sur le fait que nous sommes toujours la même entreprise de confiance avec les mêmes valeurs, nous avons conçu une campagne de lancement omnicanale comportant des annonces dans la presse professionnelle et locale, des publicités extérieures, RP, ainsi que des écrans et annonces sur les réseaux sociaux.



Les éléments qui ne sont pas destinés aux clients seront introduits dans les mois à venir, dans tout le secteur.

Consultez nos nouveaux sites Internet et trouvez plus d'infos sur www.ironmongerydirect.co.uk/promise et www.electricaldirect.co.uk/promise