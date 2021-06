Manutan International : Portrait d'Hannah Jepson, contrôleuse financière chez Rapid Racking

Hannah Jepson, contrôleuse financière chez Rapid Racking, raconte son parcours professionnel, marqué par les mobilités internes entre deux filiales britanniques du groupe Manutan, Rapid Racking et Manutan UK…

En 2011, j'intègre Rapid Racking, filiale spécialiste des solutions de rayonnage et de stockage du groupe Manutan, en tant qu'assistante financière, à la sortie du lycée. Après avoir évolué au poste d'assistante comptable, mes responsables me proposent de remplacer mon homologue chezManutan UK, filiale généraliste du Groupe, qui part en congé maternité. C'est une formidable opportunité de découvrir un nouveau modèle d'entreprise, de nouveaux processus, un nouveau système d'information, une nouvelle offre produits… J'accepte sans hésiter !

Je déménage dans le comté de Dorset et prends rapidement mes marques dans l'entreprise. J'en profite même pour démarrer une formation de comptable agréé, sur mon temps libre. Finalement, ce remplacement se transforme en contrat permanent en tant que comptable. C'est alors que Rapid Racking me contacte car ils sont à la recherche d'un contrôleur financier. Je me sens prête à relever le défi et déménage à nouveau. Après quatre ans à ce poste et ma qualification en poche, je suis très heureuse de ce parcours.

C'est une formidable opportunité de changement, avec l'avantage de rester au sein de la même structure. Dans cette configuration, l'intégration est beaucoup plus simple et naturelle. En effet, on connaît déjà certains collègues, on est imprégné de la culture d'entreprise et des valeurs… De plus, Manutan nous accompagne dans cette démarche. Non seulement l'entreprise m'a aidé à trouver un appartement mais surtout Justin Tromans, Directeur Financier pour le Royaume-Uni, m'a soutenu à chaque transition.

Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Non seulement on se développe à la fois sur le plan personnel et professionnel mais aussi et surtout la mobilité interne est un véritable accélérateur de carrière !

Je pense qu'il faut se voir comme faisant partie intégrante du groupe Manutan et non pas seulement d'une filiale. Dans cette optique, je conseille à tout un chacun de rester curieux et d'entretenir ses relations avec ses collègues, venant de toutes filiales confondues. Le Groupe offre tellement d'opportunités de mobilité qu'il faut rester ouvert et saisir sa chance lorsqu'elle se présente !

